—Intendente, usted mencionó hace unos días que el Gobierno nacional recaudó entre 18 y 20 mil millones de pesos en concepto de impuestos en Tres Arroyos, pero sin reinvertir ese dinero en el distrito. ¿Cómo se gestiona en un contexto así, sin acompañamiento ni ayuda de Nación, y con la necesidad de sostener los servicios esenciales?

La verdad es que sí, eso es lo que se ha recaudado solamente a través del impuesto al combustible. Y no estamos hablando de las retenciones, porque si sumáramos eso, la cifra sería aún mayor. Lo cierto es que los municipios estamos teniendo que hacer malabares para seguir prestando los servicios esenciales. Esto ocurre, sobre todo, porque somos el primer mostrador del Estado al que acuden los vecinos con sus demandas.

Por eso creo que en algún momento la Argentina va a tener que discutir seriamente sus marcos institucionales. Es necesario plantear cuestiones como la autonomía municipal, la descentralización, y revisar el funcionamiento de la coparticipación federal. Muchas veces —y en este momento más aún— el Estado nacional empieza a desentenderse de responsabilidades que le corresponden, pero no transfiere los recursos necesarios para que podamos asumirlas desde los municipios. Esa es una discusión que ya no se puede postergar.

La modificación de la Ley de Coparticipación es una reforma que hay que encarar. Sabemos que no es sencillo porque se requieren mayorías especiales en el Congreso y el acuerdo de las provincias, pero es un debate que hay que dar. Hoy tenemos un gobierno nacional que ha decidido asumir menos responsabilidades. Sin embargo, las demandas de la sociedad no desaparecen. La gente no deja de pedir cloacas, agua corriente, pavimento, atención en salud o mejores escuelas solo porque el Gobierno nacional diga que no es su función. Al contrario, las demandas siguen creciendo, y esas demandas deben ir necesariamente acompañadas de los recursos para poder darles respuesta.

Después podemos discutir otras cuestiones, como el pasado reciente o cómo se ejecutó la obra pública. Pero me parece que este es un momento donde debe haber un marco institucional claro, donde cada jurisdicción tenga sus responsabilidades, pero también los recursos necesarios para cumplirlas.

— En relación a la coparticipación, planteó tiempo atrás la idea de una “coparticipación inversa”. ¿A qué se refiere con ese concepto?

Sí, está directamente relacionado con lo que venimos hablando. Si la Nación decide dejar de atender ciertas áreas —porque ideológicamente cree que no les corresponde hacerlo— y esas funciones recaen en los municipios, entonces es necesario cambiar el flujo de los recursos.

La coparticipación inversa significa eso: que los recursos se distribuyan de abajo hacia arriba. Porque hoy lo que pasa es que desde nuestros distritos se van los recursos, como ocurre con el impuesto al combustible o las retenciones, y no vuelve absolutamente nada.

— En un contexto no solo económico adverso, sino también de fuerte polarización política, ¿cómo intenta, como intendente, generar consensos y evitar que las disputas partidarias interfieran en la gestión?

Primero que nada, creo que soy una persona “fuera de moda” en ese sentido, porque sigo creyendo en el diálogo institucional, en la búsqueda de consensos y en la necesidad de acordar sobre los grandes temas. No solo en Tres Arroyos, sino también en la Provincia y en la Nación.

Siempre digo lo mismo: me gustaría que el presidente Javier Milei me reciba institucionalmente como presidente. Él representa a los argentinos, Axel Kicillof representa a los bonaerenses, y yo represento a los tresarroyenses. A todos nos votó la voluntad popular. Y lo lógico sería que, en ese marco institucional, pudiéramos dialogar y acordar sobre algunos temas prioritarios. Porque si no, la política se transforma en un cruce permanente de acusaciones, mientras en el medio queda la sociedad esperando soluciones. Y después nos sorprendemos cuando la gente no va a votar, pero es comprensible: si no ven respuestas, si no ven que la política se ocupa de sus verdaderas prioridades, pierden la fe en el sistema.

Todos, en mayor o menor medida, somos responsables de eso. Por eso yo siempre voy a apelar al diálogo, a los consensos, a la construcción de políticas de Estado. Porque al final del día, todos los que tenemos responsabilidades públicas debemos hacer todo lo posible para que nuestros vecinos vivan mejor.