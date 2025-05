Caso Maradona: Renunció la jueza Makintach

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona está a punto de naufragar. La jueza Julieta Makintach renunció este martes al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro tras quedar en el centro de una tormenta mediática y judicial por la filmación de un documental sobre su figura, grabado mientras se desarrollaban las audiencias del debate oral sin ninguna autorización institucional.

La situación se volvió insostenible luego de que se proyectara en la sala el tráiler del documental y se exhibiera el guión, donde Makintach aparece casi como una actriz protagónica, con escenas de llanto de Verónica Ojeda y Gianinna Maradona intercaladas en una narrativa más propia de una serie de streaming que de un expediente judicial.

"No hay delito, hay operación", dijo antes de renunciar

Antes de presentar su renuncia, la jueza intentó resistir. Tomó la palabra y lanzó una fuerte defensa: "No hay irregularidad, no hay delito, no hay mal desempeño. Lo que hay es una gran operación mediática para coaccionar y apartarme", disparó ante la mirada atónita de los presentes.

También se quejó por la viralización de imágenes personales. "Arrasaron con mis redes sociales, que son privadas, para publicar fotos en bikini en la playa", protestó, y aclaró que no pensaba excusarse: "Esto me deja en calma con mi espíritu", concluyó.

Las audiencias, los testigos y todo el proceso en jaque

Con su salida del tribunal, todo lo avanzado durante las 20 audiencias podría quedar anulado. Declararon 44 testigos, se formularon preguntas clave y se tomaron decisiones de peso. Sin embargo, si el juicio se declara nulo, el proceso deberá reiniciarse desde cero, algo que implicaría un nuevo retraso en la búsqueda de justicia por la muerte del astro del fútbol mundial, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

El fiscal Patricio Ferrari fue uno de los que más duramente cuestionó a la jueza: "Makintach volvió a mentirnos a todos en la cara", afirmó, y acusó una "sobreactuación permanente" que convirtió el juicio en "un reality".

Denuncias cruzadas y un clima de tensión

Los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes legales de Dalma, Gianinna y Diego Fernando Maradona, denunciaron penalmente a Makintach por la grabación del documental. La investigación quedó en manos de la UFI N° 1 de San Isidro, a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.

Al mismo tiempo, la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque presentó una recusación por supuesta parcialidad de la jueza, a la que se sumaron los abogados de la psiquiatra Agustina Cosachov. El defensor Julio Rivas sostuvo que Makintach hizo preguntas direccionadas a los testigos Víctor Stinfale y a la propia Cosachov. Este martes, Luque fue increpado por fanáticos en la puerta del tribunal al grito de "asesino", lo que generó un nuevo episodio de tensión en una causa que ya está desbordada.

Allanan productoras por la grabación ilegal

El escándalo escaló aún más con seis allanamientos realizados a las productoras La Doble, ubicada en Machain al 4500 (Ciudad de Buenos Aires), y Feel Co, con sedes en Villa Martelli y La Matanza. Allí se habría grabado parte del material fílmico que provocó el pedido de apartamiento de la jueza.

Entre los imputados que siguen siendo juzgados están Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos "Charly" Díaz y otros profesionales del entorno médico de Maradona. Este último también se mostró indignado: "Esto debería ser un juicio normal y que a Maradona se lo juzgue como una persona normal", dijo.

Tras la renuncia de Makintach, el tribunal dispuso un cuarto intermedio de dos horas para definir el futuro inmediato del proceso. Todo indica que el juicio por la muerte del Diez —ya atravesado por tensiones, demoras y sospechas— podría quedar anulado, lo que representaría un revés histórico en una causa que conmociona tanto al ámbito judicial como a la opinión pública.