Destrozaron al "Chiqui" Tapia por las casas para los inundados de Bahía Blanca: “Son una cucha”

La Asociación del Fútbol Argentino, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, presentó los prototipos de viviendas que se construirán para los damnificados por las inundaciones de Bahía Blanca. La iniciativa se enmarca en la campaña #UnGolXUnTecho, impulsada en conjunto con la ONG TECHO.

Según lo anunciado, por cada gol que marque la Selección Argentina en 2025, se donará una vivienda de emergencia. Hasta ahora, el combinado nacional convirtió siete goles, lo que representa la construcción de siete casas: uno frente a Uruguay, cuatro contra Brasil y dos en un amistoso entre la Mayor y la Sub 20.





“Casillas”, “gallineros” y burlas: las redes estallaron

La polémica estalló luego de que Tapia compartiera en redes sociales las imágenes de las casas. Las viviendas, de 18 metros cuadrados, están hechas con materiales livianos, similares a los que TECHO suele utilizar en construcciones de emergencia.

Los usuarios cuestionaron la calidad de las construcciones, señalando que no ofrecen condiciones dignas de habitabilidad. Algunos las calificaron como “casillas de cartón” o “estructuras de feria”. Otros, en cambio, defendieron la acción destacando que se trata de una solución transitoria ante un contexto urgente.

Entre las publicaciones más virales estuvo la de la cuenta libertaria @ElTrumpista, que ironizó al mostrar una imagen de una casa del videojuego Minecraft, similar en estética a la construcción presentada por la AFA.

La mayoría de los comentarios apuntaron a lo rudimentario del diseño, señalando que se trataba de estructuras “provisorias” que no soportarían las condiciones climáticas de zonas como Bahía Blanca. “Yo pensé que iban a ser de material. Qué vergüenza”, escribió una usuaria. Otro agregó: “Soy de Bahía y con el viento que hay acá, eso no dura ni dos días”.

También hubo comparaciones sarcásticas con la vivienda del propio Tapia. Algunos internautas compartieron imágenes de su casa particular y se preguntaron por qué no se podía ofrecer algo más digno. Otros directamente las calificaron de “cuchas” o insinuaron que “esas no son las casas, las verdaderas se presentan más adelante”.





Incluso quienes apoyan el espíritu de la campaña reclamaron mayor seriedad en la ejecución. “Aunque sea una donación, tiene que ser algo digno. No es como donar ropa vieja que uno no quiere más. Es una falta de respeto”, escribió un usuario, recordando los millonarios ingresos que genera la AFA año tras año.