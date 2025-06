Impulsado por la desaceleración de los precios, el crédito en pesos al sector privado continúa mostrando una evolución positiva. Según un informe elaborado por First Capital Group en base a datos del Banco Central, el saldo total de préstamos alcanzó en mayo los $72,4 billones, lo que representa un aumento nominal del 5,1% frente al mes anterior. Comparado con mayo de 2024, cuando el stock era de $24,7 billones, el incremento interanual fue del 192,6%.

Al ajustar los valores por inflación, el informe estima que el aumento real mensual fue del 3,3%, mientras que la variación interanual real se ubicó en el 103,2%. Para realizar este cálculo, la consultora utilizó las estimaciones disponibles del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril, dado que el dato oficial aún no fue difundido por el Indec.

La inflación desacelera y el crédito responde

De acuerdo a los relevamientos privados citados por la consultora, la inflación de abril habría rondado el 1,8%, y la acumulada en los últimos doce meses se ubicaría cerca del 44%. Este contexto de menor presión inflacionaria favorece el crecimiento del crédito real, que viene en ascenso desde hace varios meses.

Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, señaló que “se mantiene en forma sostenida el crecimiento real de los préstamos en pesos al sector privado”. No obstante, advirtió que “este mes no se ha mantenido el ritmo de los meses anteriores”, y atribuyó esa moderación al “alza del costo del financiamiento”, que podría haber impactado en la demanda de algunas líneas de crédito.

Qué líneas impulsaron el crecimiento

El informe detalla el comportamiento de las principales modalidades de préstamo. Una de las que mostró mayor dinamismo fue la de préstamos personales, cuyo saldo llegó a $15,7 billones, tras una suba del 6% en términos nominales respecto al mes anterior. En comparación interanual, esta línea creció un 353,5%, frente a los $3,5 billones registrados en mayo de 2024.

Este desempeño refleja una marcada recuperación del crédito al consumo, aunque con signos de una leve desaceleración respecto al fuerte ritmo observado previamente.

Otra modalidad relevante es la de préstamos con tarjeta de crédito, que registró un crecimiento mensual nominal del 3,6%, con un saldo de $10,7 billones. La variación interanual fue del 206,4%. Si bien el uso de tarjetas continúa siendo elevado, el informe indica que el menor crecimiento mensual en relación al promedio del sistema podría deberse al encarecimiento del financiamiento y a un menor dinamismo del consumo.

Las empresas también se financian más

En cuanto a los préstamos comerciales, utilizados por empresas para cubrir capital de trabajo u otras necesidades operativas, el saldo alcanzó los $25,3 billones tras un aumento nominal del 5,8% en mayo. En términos interanuales, esta línea mostró un crecimiento del 168,3%, confirmando su peso dentro del financiamiento total.

El análisis también incluye otras líneas, como los créditos prendarios, que subieron un 5,2% mensual y alcanzaron un total de $1,4 billones. Por su parte, los créditos hipotecarios tuvieron un crecimiento mensual del 5,9% y un notable incremento interanual del 298,7%, con un saldo acumulado de $741.000 millones.

Aunque esta última modalidad aún representa una porción menor del total del financiamiento en pesos, su fuerte suba interanual la posiciona como una de las más dinámicas dentro del sistema.

Una tendencia a seguir de cerca

Es importante aclarar que todos los datos corresponden exclusivamente al crédito en pesos al sector privado, sin incluir préstamos al sector público ni operaciones en moneda extranjera.

Para los especialistas, el desempeño de mayo confirma que el crecimiento del financiamiento continúa siendo robusto, tanto en términos nominales como reales. Sin embargo, también advierten que la leve desaceleración observada podría ser una señal temprana de un cambio de tendencia.

“El aumento del costo del financiamiento y cierta cautela por parte de las empresas y los consumidores pueden estar empezando a jugar un rol más importante en la evolución del crédito”, explicaron desde First Capital Group.

La evolución de la inflación en los próximos meses, así como los datos oficiales del IPC, serán claves para confirmar si lo ocurrido en mayo se trata de una pausa momentánea o del inicio de una moderación más sostenida en el sistema crediticio.