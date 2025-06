Vuelos en riesgo por paro de pilotos en Ezeiza y Aeroparque

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció una medida de fuerza que afectará de lleno las operaciones de Aerolíneas Argentinas el próximo martes 10 de junio. El paro se extenderá desde las 18:00 hasta las 02:00 del día siguiente, y abarcará tanto vuelos de cabotaje como internacionales, operados desde el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El gremio denunció “incumplimientos salariales”, una “falta total de planificación profesional” y un “deterioro operativo” por falta de inversión en la flota. Según detallaron, la empresa viene alterando procesos sin consultar a los trabajadores y mantiene deudas en las negociaciones paritarias.

Impacto directo sobre pasajeros y servicios

La protesta afectará a miles de usuarios que tenían previsto viajar en ese horario, una franja particularmente cargada por la cantidad de vuelos domésticos e internacionales de larga distancia. Se prevén demoras, cancelaciones y reprogramaciones que podrían extenderse incluso más allá del horario del paro.

Desde APLA aseguran que la medida es "necesaria" y que busca visibilizar el contexto crítico que atraviesan los trabajadores de la línea aérea estatal. En ese sentido, apuntaron directamente contra la administración de la empresa por “decisiones tomadas con liviandad” y sin diálogo.

Un conflicto que suma tensión en Aerolíneas Argentinas

El comunicado emitido por el gremio alertó sobre “fallas técnicas recurrentes” en los aviones, producto —según denuncian— de la falta de inversión. Esto no solo pone en riesgo la seguridad operativa, sino que también deteriora las condiciones laborales de los pilotos.

La conducción de APLA subrayó la ausencia de un plan de carrera para el personal, así como la modificación unilateral de turnos y programaciones. Además, señalaron que el conflicto se da en un marco de “incertidumbre empresarial”, con una gestión sin rumbo claro ni estrategia sostenible.

Sin señales de acuerdo ni diálogo con el Gobierno

Hasta el momento, no hay información oficial sobre una instancia de negociación abierta entre el gremio, la empresa o el Gobierno nacional. APLA no descartó nuevas medidas en caso de no recibir respuestas, aunque tampoco detalló si este paro forma parte de un plan de lucha más amplio.

La jornada del martes será clave para medir el impacto de la protesta y evaluar la respuesta de las autoridades. En un sector que ya arrastra una caída de la demanda interna y presiones por la rentabilidad, la tensión gremial vuelve a exponer la fragilidad del esquema operativo de Aerolíneas Argentinas.