Sindicatos preparan huelga nacional ante posible detención de CFK

Los sindicatos más combativos del país pusieron el grito en el cielo y ya preparan medidas de fuerza ante la inminente definición de la Corte Suprema sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner. La amenaza es clara: si la expresidenta va presa, habrá paro nacional, cortes de calles y movilizaciones en todo el país.

Una reunión clave en Matheu y un mensaje al Gobierno

Este lunes, en la histórica sede del Partido Justicialista en la calle Matheu, referentes sindicales se reunieron con Cristina Kirchner para articular una estrategia unificada ante lo que consideran una "proscripción de la voluntad popular". Entre los gremios presentes estuvieron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), SMATA, ATE Capital, la Asociación Bancaria y la Federación de Judiciales.

El encuentro fue impulsado por la expresidenta tras su paso por Corrientes, donde ya había advertido: “Estén atentos”. En paralelo, el Instituto Patria fue el escenario de reuniones urgentes del peronismo para responder ante una eventual detención.

Las frases más fuertes de los sindicalistas

"Vamos a movilizar a los compañeros para tratar de estar advertidos de una situación que es gravísima. Está en riesgo la democracia", advirtió Abel Furlán, secretario general de la UOM, quien confirmó que su gremio se sumará al paro si la Corte falla contra CFK.

Por su parte, Mario “Paco” Manrique, de SMATA, fue tajante: "Si meten presa a Cristina, vamos a parar. Hay que hacer sentir la protesta en la calle". El también diputado nacional habló incluso de cortar autopistas si la situación escala.

Desde ATE, Daniel Catalano fue uno de los más duros: "No va a ser en silencio. No va a ser sin resistencia. El operativo de venganza contra Cristina está en marcha", denunció en un comunicado titulado “Con Cristina no se jode”.

La postura de La Bancaria y otros sindicatos

La Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, emitió un texto bajo el título "La democracia está en peligro". En él, se sostiene que “no solo buscan proscribir a quien puede ganarle a Milei, buscan encarcelar las políticas que favorecen al pueblo”.

También se pronunciaron en términos similares los judiciales, los trabajadores del Congreso (APL) y los universitarios nucleados en FATUN. Este último sindicato, a través de Jorge Anró, alertó sobre “una grave situación institucional” y declaró el “estado de alerta y movilización”.

La CGT con críticas a Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) no participó formalmente de la reunión con Cristina ni adhirió al frente sindical que plantea medidas de fuerza, aunque sí emitió un comunicado el lunes criticando al Gobierno por la detención de Juan Grabois. En el texto, hablaron de un “avance antidemocrático”, aunque evitaron mencionar a CFK.

Históricamente, la relación entre la central obrera y la expresidenta ha sido tensa. Sin embargo, muchos observan con atención si la CGT se sumará ante una escalada del conflicto político y gremial.