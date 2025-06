-¿Qué análisis hace del fallo de la Corte contra Cristina Fernández? En redes sociales pidió prudencia institucional. ¿A qué se refiere exactamente?

Lo primero es que obviamente cualquier causa en la cual queda involucrada una persona de enorme relevancia institucional —en este caso, dos veces presidenta, vicepresidenta, líder del principal partido de la oposición— implica tranquilidad, porque es un hecho histórico desde cualquier lugar que lo veamos.

Pero hay un aprovechamiento político que se quiere hacer del fallo judicial. Y la justicia no debe reemplazar a la política. Nosotros somos respetuosos de las instituciones. Uno tiene que entender que el debido proceso se ha cumplido. Yo confío en la justicia, pero no escapa que hay un aprovechamiento político, sobre todo cuando la expresidenta acababa de anunciar su candidatura.

Es una causa que tiene muchísimos años, que hace más de seis meses que está en la Corte Suprema y que salga el fallo en este momento implica un aprovechamiento político de algunas instituciones. La justicia termina llegando muchas veces a destiempo, y cuando en este caso las personalidades de relevancia institucional han dejado, si se quiere, de tener poder de fuego.

Entonces la pregunta inmediata que uno se tiene que hacer, lamentablemente en un país con Estado de Derecho, es cuánto tendrá que pasar para que se investigue la causa Libra, por decir un ejemplo. Debemos ser moderados, entender que hay que respetar los fallos de la justicia, hay que tener un respeto institucional y no hacer un aprovechamiento político, que en muchos casos se intenta desde algunos sectores políticos.

-¿Cree que hay una persecución judicial contra Cristina?

No, no creo eso. Me parece que hay sobradas muestras de que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se cometieron actos de corrupción. No es el primer caso. Hay muchísimos en diferentes instancias que se han fallado. Sí entiendo que no se han investigado con la misma responsabilidad o con la misma envergadura algunos casos que hoy siguen dando vueltas. Como las denuncias que tuvo el gobierno de Mauricio Macri relacionadas al Correo Argentino o a la licitación de parques eólicos. Eso es lo que pone en duda muchas veces el accionar de la justicia.

Nosotros somos respetuosos en nuestro espacio político de los fallos judiciales. Uno entiende que se han cumplido todas las instancias del debido proceso, la debida defensa. No soy abogado ni voy a meterme a discutir los términos legales de esa situación. Hay un fallo que dio en tres instancias finales, el máximo organismo. Todos son jueces y fiscales que en su momento han sido designados por la propia presidenta.

Entiendo que hay una independencia de la justicia. Sí creo que a veces la justicia demora más de la cuenta y hace también un termómetro de cuál es el estado de situación política de la persona que está investigando. Por eso la pregunta de cuánto tendrá que pasar o cuántas elecciones tendrá que perder Javier Milei para que sea investigado, por ejemplo, en la causa de la criptomoneda Libra.