Otermín: "El pueblo no olvida a quien no lo traiciona"

El alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermín, repudió al fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad.

Cabe recordar que, la causa Vialidad comenzó en 2016 e investigó si el empresario Lázaro Báez fue beneficiado con el otorgamiento de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. En 2019 comenzó el juicio y tres años después, en diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 la condenó a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos. Dicha pena fue confirmada en Casación y, este martes, en el máximo tribunal.

Al respecto, desde redes, Otermín indicó "La fuerza de Cristina. No la pudieron comprar, no la pudieron quebrar, no la pudieron matar; ahora no la quieren en libertad, quieren avanzar con sus mascotas del poder. Se olvidan que el pueblo no olvida a quien no lo traiciona".