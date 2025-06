Con los nombres definidos de los abogados y legisladores sorteados como conjueces, quedó conformado el Jurado de Enjuiciamiento que decidirá si la jueza Julieta Makintach es destituida por su polémico accionar en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Se trata de un proceso institucional de alto voltaje, no solo por las acusaciones en su contra, sino también por el impacto que tuvo la anulación del juicio oral y la supuesta producción encubierta de una serie documental con participación directa de la magistrada.

Conjueces: abogados y legisladores bajo sorteo público

El sorteo de los abogados se realizó en la sede de la Suprema Corte bonaerense, con la intervención directa de su presidenta, Hilda Kogan. Los cinco letrados designados como conjueces fueron:

Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Ciocchini , del Colegio de Abogados de La Plata.

, del Colegio de Abogados de La Plata. Fabián Ramón González , de Morón.

, de Morón. María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco, del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.

Por el lado legislativo, la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados sorteó a cinco legisladores que también actuarán como conjueces, todos abogados:

Ariel Martínez Bordaisco (senador, UCR).

(senador, UCR). Abigail Gómez (diputada, La Libertad Avanza).

(diputada, La Libertad Avanza). Sergio Raúl Vargas (senador, Unión Renovación y Fe).

(senador, Unión Renovación y Fe). María Lorena Mandagarán (senadora, UCR-Cambio Federal).

(senadora, UCR-Cambio Federal). Maite Alvado (diputada, Unión por la Patria).

También se definieron los suplentes: los diputados Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal) y Guillermo Castello (LLA), junto con la senadora Gabriela de María (UxP).

Etapas clave del juicio político

El juicio político a Makintach se encuentra en una etapa avanzada. La ley prevé que una vez sorteado el jurado, la jueza y el Ministerio Público Fiscal tienen tres días para presentar recusaciones contra los conjueces designados. Hasta que ese plazo no venza y no haya impugnaciones, no se puede fijar la fecha de la primera audiencia.

Según la normativa vigente (Ley 13.661 y el artículo 182 de la Constitución bonaerense), el jurado estará presidido por la presidenta de la Suprema Corte y compuesto por los 10 conjueces. El proceso puede derivar en la destitución de Makintach si el veredicto resulta condenatorio.

El titular de la Secretaría Permanente, Ulises Giménez, es quien coordina este engranaje institucional y tiene facultades instructorias. Su función es sustanciar las denuncias contra magistrados y garantizar que el proceso respete la legalidad y el debido proceso.

Las acusaciones contra Makintach: abuso de autoridad y documental encubierto

Makintach es la única integrante del Tribunal Oral N°3 de San Isidro que enfrenta un proceso formal. Las denuncias —siete en total— apuntan a una conducta que habría vulnerado el debido proceso. La más resonante: la supuesta autorización de filmaciones durante el juicio para un documental llamado Justicia Divina, en el que ella misma habría tenido un rol protagónico.

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, fue quien presentó la última denuncia formal. Fue una jugada clave para que se concretara el jury.

Tras ese escándalo, la Suprema Corte le otorgó una licencia compulsiva de 90 días, mientras que el tribunal oral que presidía fue desintegrado. La anulación del juicio dejó a la familia de Maradona en una situación de fuerte desprotección judicial.

El futuro del juicio por Maradona y el debate por un juez suplente

Los otros dos jueces del Tribunal Oral N°3, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, también fueron denunciados, pero aún no enfrentan un proceso de juicio político ni tienen expediente abierto. Presentaron su excusación tras declarar la nulidad del juicio, y ahora se espera el sorteo de nuevos magistrados para recomponer el tribunal. El sorteo está previsto para el jueves próximo.

En ese contexto, la diputada Romina Braga (Coalición Cívica) presentó un proyecto de ley que busca incorporar un cuarto juez suplente a los tribunales colegiados. El objetivo es evitar nulidades en causas de alta sensibilidad social, como ocurrió con el caso Maradona. “Sería muy útil para evitar la nulidad de los juicios frente a la falta de un cuarto juez”, argumentó la legisladora.

Por ahora, el inicio del juicio político contra Makintach no tiene fecha. Todo dependerá de si hay recusaciones a los conjueces y de la validación formal del jurado. El escenario sigue abierto, pero el procedimiento ya está en marcha. Si el jury avanza, se tratará de uno de los procesos institucionales más relevantes en años recientes para la Justicia bonaerense.