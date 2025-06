Achával sobre la movilización del miércoles: "Hay que construir otro 17 de octubre"

Federico Achával, intendente de Pilar, encabezó un plenario del Partido Justicialista local y llamó a “construir otro 17 de octubre” el próximo miércoles, cuando el peronismo se movilice para acompañar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales de Comodoro Py, donde será notificada de la sentencia que deberá cumplir tras la condena por la causa Vialidad.

“En este espacio pensamos la política desde un lado profundamente humano. Y ver cómo a la compañera Cristina la meten en prisión simplemente por el hecho de haber sido presidenta de la nación, por la responsabilidad que todos le dimos, nos moviliza y nos revela”, sostuvo Achával al tiempo que agregó “en este momento de la historia es ella y nada más. No hay egos, no hay ‘cómo me tratan’, ‘cómo me trataron’, no hay proyección de futuro, ni si es lo mejor para el peronismo. No señores, el peronismo es profundamente humano y más allá de la Cristina política, nos necesita y tenemos que acompañar a Cristina como persona”.

E indicó que: “no va a ser la primera vez que el pueblo se movilizará para darle una muestra de amor, de acompañamiento y de aguante a Cristina. Pero creo que esta es la más importante, porque en las difíciles, el pueblo tiene que estar al lado de aquellos a los que cuando les tocó el destino de conducir a la patria no dejaron sus convicciones y tomaron decisiones en favor de la gente”.

Sobre el fallo que el martes pasado la condenó a seis años de prisión e inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos, dijo: “Que Cristina quede presa por decisión arbitraria, injusta e ilegal de la Corte Suprema y de los jueces anteriores no significa que el peronismo la va a dejar de lado. Por el contrario, va a ser el pueblo peronista el que la va a llevar en andas para que siga conduciendo el destino del peronismo a nivel nacional".