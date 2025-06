Máximo Kirchner reapareció públicamente luego de la masiva manifestación en Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, quien comenzó a cumplir una condena a seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad. En torno a esto, el diputado nacional no descartó la posibilidad de asumir un rol electoral en la Provincia de Buenos Aires, específicamente como candidato a legislador por la Tercera sección electoral.

“Cuando uno tiene conducción, como es mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que haya”, afirmó Kirchner. No obstante, remarcó que dentro del espacio hay otros cuadros capaces: “Igual tenemos compañeros y compañeras que pueden llevar adelante esa candidatura mejor que uno”.

Llamado a la unidad del peronismo

Durante la entrevista, el referente de La Cámpora envió un mensaje hacia el interior del peronismo, que en estos días se ha mostrado cohesionado ante el fallo judicial contra CFK. Kirchner advirtió sobre los efectos negativos del personalismo:

"Lo que le hace muy mal a las expresiones políticas son las ansias de protagonismo desmedido, el ego es como un velo que te lo ponen delante de los ojos y dejas de ver el conjunto", explicó. Y añadió: “Hay que administrar los egos y las vanidades y poner por delante las penurias que tiene nuestro pueblo, pero sobre todo los anhelos”.

Reflexiones sobre la movilización y el mensaje de la ex presidenta

El diputado también se refirió al clima que se vivió durante la movilización de este miércoles. “Ver a los argentinos, hacerlo con amor, sin ningún tipo de incidentes. La conciencia, el silencio durante la palabra de Cristina, marca que tenemos la oportunidad de evitar que nos saqueen y nos roben el país en nuestras narices. Lo de hoy es un pequeño mojón para lo que viene“, destacó.

Durante el acto, CFK compartió un mensaje grabado que fue transmitido por los parlantes en Plaza de Mayo. En él, criticó las restricciones impuestas tras su condena y la decisión de impedirle participar en elecciones:

“Hace exactamente una semana pregunté públicamente porque si yo estaba acabada no me dejaban competir. Bueno, ya respondieron, la respuesta es esta, yo aquí presa en San José 1.111, sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque ni siquiera las podría regar. Qué gente ridícula”, ironizó.

Críticas a la Corte Suprema y al gobierno anterior

Máximo Kirchner no ahorró cuestionamientos al referirse a los jueces del máximo tribunal: “Los tres señores, por llamarlos de alguna manera, que son horribles. Han cometido un atropello que la movilización deja al desnudo“.

También apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y el accionar del Poder Judicial en torno a la figura de su madre: “Gran parte de la gente que fue a la plaza, la quiere votar. La detienen y le dicen que no puede competir y eso es un error garrafal. No están bien estás cosas, no terminan bien”.

El futuro de CFK y el rol de la militancia

Respecto a los pasos a seguir por parte de la ex presidenta, Kirchner se mostró cauto y advirtió sobre las limitaciones legales que enfrenta: “Es muy difícil predecir los movimientos de CFK, más aún con las condicionalidades que impuso el sistema judicial. Hoy por hoy no puede salir al balcón de su casa. Habrá que ver bien cómo es el sistema de visitas y todo”.

Para cerrar su mensaje, Cristina Kirchner convocó a organizarse de cara a lo que viene: “En esta etapa es necesario organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Vamos a volver con más sabiduría, con más unidad y con más fuerza”.

La marcha reunió a figuras destacadas del peronismo, como Axel Kicillof, Sergio Massa, Mayra Mendoza y otros dirigentes, quienes buscan consensuar el rumbo del espacio en un contexto atravesado por la proscripción de su principal figura política.