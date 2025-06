El invierno se hizo sentir con fuerza en la Argentina y este martes 24 de junio se convirtió en el día más frío del año. Con temperaturas mínimas extremas, heladas, ráfagas de viento y hasta caída de nieve en algunas localidades, la situación climática afecta tanto a la provincia de Buenos Aires como al resto del país, en el marco de una ola polar que se intensificará durante los próximos días.

Martes 24 de junio: el día más frío del año

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se registran temperaturas mínimas muy bajas en buena parte del territorio argentino. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mínima prevista fue de 1 °C con una máxima de 12 °C. En algunas zonas del AMBA, la sensación térmica descendió a valores negativos, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

En La Plata, por ejemplo, se alcanzó el umbral de 0 °C entre las 7 y las 12 horas, con ráfagas de viento entre 42 y 50 km/h que profundizaron la sensación de frío extremo.

Caída de nieve en el Conurbano

El lunes 23 de junio, varias localidades del Conurbano bonaerense como General Rodríguez, Tigre, Escobar, Morón y José C. Paz registraron una breve pero significativa nevada durante la madrugada. Si bien no hubo acumulación, el fenómeno llamó la atención por su rareza: hacía más de una década que no se repetía una postal similar en la región.

La última nevada de magnitud en el AMBA ocurrió el 9 de julio de 2007. Desde entonces, sólo se habían registrado eventos de menor intensidad en los inviernos de 2011 y 2012. En esta oportunidad, la combinación de aire polar, viento del sur y temperaturas por debajo del punto de congelación generaron las condiciones propicias para la precipitación nívea.

Durante esa jornada, la temperatura real osciló entre 1 y 3 °C, pero la sensación térmica descendió notablemente. En el Conurbano se registraron valores de hasta -3 °C, y las ráfagas de viento alcanzaron los 60 a 70 km/h.

Alerta amarilla en el AMBA

El SMN mantiene activa una alerta amarilla por temperaturas extremas en la región del AMBA, que se extenderá, al menos, hasta el jueves. La advertencia hace especial hincapié en las zonas suburbanas, donde la exposición al viento y la menor infraestructura de abrigo agravan los efectos del frío.

Las mínimas seguirán entre 1 y 3 °C, con heladas matinales, cielo despejado o parcialmente nublado y ráfagas intermitentes. Se recomienda tomar precauciones, especialmente para personas mayores, niños y grupos con enfermedades crónicas.

Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires

Miércoles 25: se espera una jornada algo más templada. La mínima será de 6 °C y la máxima de 13 °C. El cielo estará mayormente nublado desde temprano y no se prevén lluvias.

Jueves 26: regresará el aire frío con mínimas de 4 °C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana y despejado por la tarde. La máxima será de 13 °C.

Viernes 27: continuará el frío por la mañana (6 °C), pero el cielo despejado permitirá una máxima de 14 °C.

Sábado 28: mínima de 7 °C, máxima de 13 °C, con cielo parcialmente nublado.

Domingo 29: volverán las lluvias. Se espera una mínima de 8 °C, una máxima de 12 °C, viento sur y chaparrones a partir de la tarde.

El frío se extiende por todo el país

La ola polar no afecta solo al AMBA. En distintas regiones del país también se registran temperaturas extremas. A continuación, algunas de las mínimas y máximas previstas para este martes en los principales centros urbanos:

Córdoba: 0°-16°

Corrientes: 1°-15°

Formosa: 1°-14°

Mar del Plata: 4°-12°

Mendoza: -1° a 16°

Paraná: 0°-14°

Posadas: 0°-14°

Rosario: 0°-14°

Salta: -2° a 14°

San Juan: -1° a 20°

Santa Fe: 0°-14°

Santa Rosa: 1°-15°

Provincias bajo alerta por frío extremo

Además del AMBA, el SMN emitió alertas por temperaturas extremas en gran parte del centro y norte argentino. Las provincias afectadas incluyen Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, San Juan y La Rioja. También se encuentran bajo advertencia zonas del centro norte de Mendoza, el norte de San Luis, gran parte de Córdoba y el centro este de Santiago del Estero.

Se recomienda a la población seguir las actualizaciones del SMN y tomar medidas de precaución, en especial durante las horas de mayor impacto térmico.