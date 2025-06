—Diputado, ¿cómo interpreta la condena a Cristina Fernández de Kirchner y qué implicancias cree que tiene desde el punto de vista judicial y político?

Me parece una condena injusta. No soy especialista, pero por lo que uno lee y escucha de gente que sí entiende del tema, no parece ser una causa que justifique esta sentencia.

—¿Cómo cree que impacta esta situación judicial en el armado político de Unión por la Patria de cara a los próximos comicios?

Sin dudas generó una conmoción, un desacomodamiento. Es un golpe importante, pero hay que reponerse y mirar para adelante. Apelar a la militancia, poner los mejores candidatos en cada lugar y tratar de hacer la mejor elección posible.

—Sergio Massa planteó recientemente, en una reunión con intendentes y legisladores, que la disyuntiva es “peronismo o Milei”. ¿Coincide con esa mirada?

Sí, totalmente. No hay calle del medio: es peronismo o Milei.

Nicolás Russo, diputado del Frente Renovador.

—También dijo que la unidad debe construirse con generosidad, sin mezquindades. ¿Comparte esa visión?

Sí, coincido plenamente. Vamos hacia una elección en la que no va a haber PASO, y no podemos pelearnos por todo. Cada sector tiene que ceder para armar la mejor lista posible. No se trata de quienes tienen más rosca, sino de poner a los mejores candidatos.

—¿Se puede llegar a esa síntesis? ¿Nota sectores dentro de Unión por la Patria que muestran generosidad y otros que no tanto?

Mirá, todavía falta una eternidad para el cierre de listas y vamos a ver de todo, pero lo importante es tener claro que no hay otro camino que no sea la unidad si queremos ganarle a Milei. La gente está muy angustiada, muy preocupada. Muchos se quedaron sin trabajo y quienes lo tienen no llegan a fin de mes. Tienen que empezar a recortar en muchas cosas. Familias de clase media que mandaban a sus hijos a escuelas privadas hoy los pasan a escuelas públicas, y buscan ayuda para alimentarse o para cubrir necesidades básicas. Realmente la situación es muy difícil.