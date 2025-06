Durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Luján, una intervención del concejal Francisco Giacaglia (PRO), integrante del interbloque de la Unión Vecinal que responde políticamente a la diputada provincial Rita Sallaberry, generó un intenso cruce político entre oficialismo y oposición.

El eje del debate fue el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 345/2025, impulsado por el presidente Javier Milei, que recorta el financiamiento de las bibliotecas populares. Fue en ese marco donde Giacaglia, al referirse al rumbo económico del gobierno nacional, utilizó la expresión “proceso de reordenamiento nacional”, lo que despertó inmediatas críticas por su similitud con la denominación que utilizó la última dictadura cívico-militar: “Proceso de Reorganización Nacional”.

Críticas del oficialismo local por la referencia al pasado dictatorial

Una de las voces más críticas fue la de la concejala Eva Rey (Unión por la Patria), quien expresó: “No fue un fallido. El concejal utilizó el término con claridad”. Además, sumó una crítica en tono irónico: “Venimos de un fin de semana donde una concejala confundió a Belgrano con San Martín. Tal vez si hubiera pasado por alguna biblioteca popular no hubiese cometido semejante error”, lanzó, provocando risas en el recinto.

Por su parte, el presidente del cuerpo deliberativo, César Siror, no ocultó su malestar por la frase del edil del PRO. “Quiero ser preciso con un término que me golpeó y me sacudió. El jefe de bancada de la Unión Vecinal habla de ‘proceso de reordenamiento nacional’. Todos sabemos lo que significó en Argentina el Proceso de Reorganización Nacional. No es una expresión menor”, subrayó con firmeza.

Rechazo al DNU que afecta a las bibliotecas populares

A pesar de la controversia generada, la sesión continuó y la resolución que rechaza el DNU presidencial fue aprobada por mayoría. El documento obtuvo 11 votos afirmativos y 6 abstenciones.

El texto aprobado advierte que la medida firmada por Javier Milei atenta contra el financiamiento, la autonomía y el desarrollo de las bibliotecas populares. Además, resalta la importancia de estas instituciones en la promoción del acceso a la cultura, la educación y la información a lo largo y ancho del país.