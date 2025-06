Más de 40 familias del Barrio Villa Diamante firmaron sus títulos de propiedad, en el marco del Programa Provincial “Mi Escritura, Mi Casa”. Asimismo, vecinos y vecinas accedieron al régimen de Protección de la Vivienda.

La jornada contó con la presencia del intendente Marcos Pisano, el senador Eduardo Bucca, el secretario de Gobierno Dr. Marcos Beorlegui, autoridades del Departamento Ejecutivo, y la escribana Mariana Sánchez y Paulo Diaz, de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Pisano destacó la decisión política y agradeció a la Provincia

Al hacer uso de la palabra, el alcalde de Bolívar, Marcos Pisano, indicó: "Gracias por la paciencia a cada vecino del barrio. Fueron muchos los pasos que tuvimos que dar hasta que en el 2022 pudimos caratular el expediente para avanzar junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que nos orientó para seguir adelante. Cada vecino tiene su historia, muchas veces escuchamos hablar de seguridad jurídica y hasta el 2011 no existía la decisión política de que les toque el beneficio, una oficina que creó Bali y potenciamos desde entonces".

La palabra de Bucca

El senador Bucca, presente en la jornada, sostuvo: "Agradezco al equipo de trabajadores municipales que hicieron este trabajo de campo para hacer los trámites correspondientes para esta gestión y al intendente Marcos Pisano por la convicción de sostener este programa de regularización dominial. En Bolívar más de 2000 familias que por muchos años esperaron esta seguridad hoy ya la tienen".

Además, otras 15 familias accedieron al régimen de Protección de la Vivienda, que impide que el inmueble pueda ser embargado por deudas posteriores, y 16 familias firmaron sus títulos de propiedad de forma gratuita a través del programa provincial.

El plan “Mi Escritura, Mi Casa”, impulsado por el gobernador Axel Kicillof, en articulación permanente con los municipios, tiene como objetivo central garantizar el derecho a la vivienda digna, brindando herramientas que permitan a los vecinos acceder a créditos, presentar la escritura como garantía, y asegurar la herencia de sus hogares a futuras generaciones.

“Villa Diamante es un caso excepcional, porque no fue un barrio construido por el Estado. La historia es distinta, nos decían que no se podía, esos vecinos confiaron en nosotros y pudimos. El barrio se urbanizó y hoy firmamos las escrituras. El privado no iba a poder resolver esto. Es la gestión municipal asumiendo la responsabilidad de garantizar el orden jurídico de cada familia”, sostuvo Pisano y agregó: “Con un trabajo muy serio y hecho con enorme compromiso ya son más de 2000 las escrituras entregadas”.