El campo le marca la cancha a Milei: “No cumplió su promesa”

La relación entre el campo y el Gobierno nacional entró en zona de turbulencia. A días de oficializarse el nuevo decreto 439/2025, que fija un aumento en las retenciones a la soja y el maíz —que desde el 1° de julio pasarán a ser del 33% y 12% respectivamente—, las entidades agropecuarias salieron a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei por incumplir su promesa de campaña.

El presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, fue tajante: “Las retenciones son y serán un robo, con cualquier gobierno. El Presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No sólo no lo hizo, sino que ahora posterga la baja hasta marzo de 2026”.

En diálogo con medios radiales, el dirigente ruralista expresó su fastidio: “Pareciera que siempre hay que esperar un par de años. Y mientras tanto, el productor sigue sin margen. Tenemos paciencia, pero el bolsillo ya no aguanta más”.

Una herida que no cierra para el agro

Kovarsky fue más allá y apuntó contra el peso histórico del tributo para el desarrollo del sector: “Es un impuesto que le puso un techo al crecimiento del país. No lo entiende ningún gobierno, ni siquiera este, que prometía hacer las cosas distintas”.

También comparó la política agropecuaria actual con gestiones anteriores: “Con el kirchnerismo fue una embestida: retenciones, cepos, regulaciones absurdas. Hoy hay libertad de exportar, pero las retenciones siguen”. Y sobre el macrismo agregó: “Macri las sacó y la cosecha fue récord. Este Gobierno todavía no cumplió nada”.

El impacto en la competitividad y la rentabilidad

Desde el campo insisten en que el escenario actual quita competitividad frente a países vecinos.

“Uruguay, Brasil, Paraguay... ninguno tiene retenciones al agro. Nosotros sí. Así no se puede competir”, advirtió Kovarsky.

El malestar no es sólo discursivo. Esta semana se registró un boom de declaraciones juradas anticipadas, con productores apurando liquidaciones antes de la suba de retenciones. Según estimaciones privadas, ese aluvión de ventas podría haber generado entre US$ 6.000 y US$ 7.400 millones en ingresos para el país.

La Sociedad Rural también levanta el tono

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su presidente Nicolás Pino reconoció el “esfuerzo del Gobierno por bajar impuestos”, pero advirtió que “la eliminación total de retenciones todavía no es posible”.

En la previa a la 137° Exposición Rural de Palermo, que se realizará entre el 17 y el 27 de julio, Pino adelantó que la Mesa de Enlace seguirá reclamando por la baja del tributo: “Habrá una baja en las liquidaciones en los próximos meses, dependerá de las necesidades de los productores”.

La respuesta del Gobierno: equilibrio fiscal vs. reclamos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscó poner paños fríos, pero dejó en claro que el Ejecutivo no cederá por ahora. “Entendemos el reclamo del campo, pero mantener el equilibrio fiscal requiere de impuestos que no creamos nosotros. Bajamos varios, pero otros hay que sostenerlos”, justificó.

Aun con este contrapunto, el Gobierno espera que el impacto del boom de liquidaciones compense la tensión con el sector en el corto plazo. Sin embargo, la señal del campo es clara: no están dispuestos a esperar indefinidamente.