Con las victorias de Real Madrid y Borussia Dortmund este martes 1 de julio, se completaron los cruces de cuartos de final del Mundial de Clubes. El equipo español eliminó por 1 a 0 a la Juventus en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el conjunto alemán se impuso 2-1 frente al Monterrey de México en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ambos encuentros pusieron el broche a la primera tanda de los playoffs del torneo internacional más importante a nivel clubes, organizado por la FIFA.

Palmeiras-Chelsea y Fluminense-Al Hilal, los primeros duelos confirmados

El primer equipo en clasificarse a los cuartos de final fue el Palmeiras de Brasil. El Verdao se ganó su lugar entre los ocho mejores tras una sólida actuación en la fase de grupos y se enfrentará al Chelsea inglés, que eliminó al Benfica tras golearlo 4-1 en tiempo suplementario.

El partido entre brasileños e ingleses se jugará el viernes 4 de julio a las 22 (hora de Argentina) en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Además de continuar en carrera, Palmeiras ya cosechó casi 40 millones de dólares entre los premios por participar, resultados y avance de fases.

En tanto, Fluminense dio la sorpresa al vencer 2-0 al Inter de Milán en el Bank of America Stadium de Charlotte. Su próximo rival será el Al Hilal de Arabia Saudita, que protagonizó una de las mayores sorpresas del certamen al dejar en el camino al Manchester City de Inglaterra. El elenco árabe ganó 4-3 en suplementario en el Camping World Stadium de Orlando.

Ese partido se disputará también el viernes 4 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el Inter&Co Stadium de Orlando.

Goleadas, figuras argentinas y un duelo con historia

Uno de los encuentros que más expectativa generaba en octavos fue el cruce entre el PSG de Francia y el Inter Miami de Lionel Messi. El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, no dejó dudas: goleó 4-0 y avanzó sin problemas a cuartos.

El partido, disputado en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, tuvo el condimento especial de ser la primera vez que Messi enfrentó a su exclub europeo. Por su parte, el equipo estadounidense, conducido por Javier Mascherano, quedó eliminado tras avanzar como segundo del Grupo A.

En el segundo turno de ese mismo domingo 29 de junio, el Flamengo brasileño cayó 4-2 ante el Bayern Múnich, que con ese resultado selló su pase a la siguiente ronda. El elenco alemán jugará frente al PSG el sábado 5 de julio a las 13 (hora de Argentina), nuevamente en Atlanta.

El Real Madrid avanza y se medirá con el Borussia Dortmund

Este martes, el Real Madrid derrotó a la Juventus por 1 a 0 en un duelo de alto voltaje y se aseguró un lugar en los cuartos de final. En paralelo, el Borussia Dortmund venció 2-1 al Monterrey, en un partido parejo y con emoción hasta el final.

El cruce entre españoles y alemanes está programado para el sábado 5 de julio a las 17 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium de New Jersey. Se espera un gran marco de público y un juego intenso entre dos históricos del fútbol europeo.

Eliminaciones resonantes en una edición cargada de sorpresas

La edición actual del Mundial de Clubes ya dejó varias eliminaciones llamativas. Entre los equipos que se despidieron antes de cuartos figuran nombres de peso como Atlético de Madrid, Boca Juniors, River Plate, Porto, Al Ahly, Inter de Milán y el propio Manchester City.

Estos resultados consolidan un torneo impredecible, donde las sorpresas, los cruces inesperados y las definiciones dramáticas están a la orden del día.



AGENDA COMPLETA DE LOS CUARTOS DE FINAL

Viernes 4 de julio

16:00 | Fluminense vs. Al Hilal – Inter&Co Stadium (Orlando)

22:00 | Palmeiras vs. Chelsea – Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Sábado 5 de julio

13:00 | PSG vs. Bayern Múnich – Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

17:00 | Real Madrid vs. Borussia Dortmund – MetLife Stadium (New Jersey)