El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, entregó a la Escuela Secundaria N°1 un subsidio de 27 millones de pesos, con el fin de adquirir un elevador que garantice la accesibilidad al establecimiento.

El proyecto nace de la comunidad educativa de la Escuela y fue presentado al intendente por el Centro de Estudiantes.

La directora, María José Sánchez, explicó el proyecto que hoy es una realidad: "En el año 2023 cuando vimos ingresar a Cachi en silla de ruedas, sentimos como escuela que no podíamos cumplir con los derechos que un estudiante se merece y que la limitación de una discapacidad motriz no tendría que ser el motivo de no poder disfrutar de un aprendizaje en el canal digital o el laboratorio. En el año 2023 empezamos con el proyecto "Sin Barreras, hay Derechos", y la barrera más grande era esa escalera que lleva al primer piso y muchos de ustedes y sus familias compraron bonos, para poder juntar dinero para el ascensor, Hoy el ascensor sale 28 millones, sentí que era imposible y ahí decidimos todos, las maestras, el Centro de Estudiantes, Cachi, Anita, ir a visitar al intendente y pensamos que nos iba a decir 'bueno les doy una parte' y sin embargo a los pocos minutos nos dijo 'lo vamos a hacer', estoy muy feliz, muy agradecida".

"Cuando me vinieron a ver los chicos del Centro de Estudiantes con esta barrera que tenían sus dos compañeros, nos paso esto, primero nos emocionamos mucho y luego dijimos si la política no sirve para poder resolver estas situaciones no sirve para nada, así que nos pusimos como objetivo poder hacerlo. Sé que en el medio aparecieron algunas dificultades, por eso recurrimos al gobierno de la provincia de Buenos Aires que autoriza esta obra, entonces trajimos también la resolución que autoriza la obra", les manifestó el intendente Mauro Poletti a los alumnos, docentes y auxiliares.