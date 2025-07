En una jornada cargada de tensión política, el Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad el aumento a las jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional, en una sesión que el oficialismo calificó como “inválida” y que deja en evidencia las crecientes fracturas dentro del Congreso y en el frente de gobernadores aliados a Javier Milei.

El recinto se convirtió en un campo de batalla institucional luego de que 42 senadores bajaran al recinto, superando por cinco el quorum necesario. La convocatoria fue impulsada por Unión por la Patria, junto a sectores de la UCR y senadores provinciales que tomaron distancia del Gobierno nacional.

La sesión fue presidida en un primer momento por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se retiró antes de la votación, evitando convalidar formalmente el debate. Sin embargo, la Cámara alta avanzó y aprobó la actualización de los haberes previsionales por 52 votos a favor, sin votos en contra y con cuatro abstenciones.

Una rebelión de aliados: claves del quorum opositor

El respaldo al paquete previsional no fue sólo del peronismo. Entre los que dijeron “presente” estuvieron los radicales Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Pablo Blanco, y, sorpresivamente, los correntinos Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela y Carlos "Camau" Espínola.

El voto de los tres correntinos resultó clave y se da en medio del conflicto político en Corrientes, donde Karina Milei decidió avanzar con lista propia, dejando fuera al gobernador Gustavo Valdés y al propio Espínola, quien aspiraba a ser candidato libertario a la gobernación.

A ese núcleo se sumaron Guadalupe Tagliaferri (PRO), Beatriz Ávila (Tucumán), los santacruceños de Por Santa Cruz, y la cordobesa Alejandra Vigo, entre otros. La presencia de estos senadores permitió que se aprobara un proyecto que, según expuso Lousteau, recompone lo perdido desde enero de 2024 y otorga una compensación a las cajas no transferidas.

Votación sin sistema y sin Villarruel

En una escena cargada de simbolismo, la votación no pudo realizarse de forma digital por fallas en el sistema, y se llevó a cabo a viva voz. Al momento de la definición, Villarruel ya no estaba en el estrado, y la presidencia provisional fue asumida por Bartolomé Abdala, quien se abstuvo para no convalidar la sesión. Tras un cruce con la oposición, fue reemplazado por la neuquina Silvia Sapag.

En paralelo, el oficialismo —con Ezequiel Atauche como vocero— insistía en que la sesión era inválida, advirtiendo que los proyectos no contaban con dictamen de comisión. Sin embargo, con 42 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, los dictámenes fueron validados por la mayoría.

¿Veto presidencial en puerta?

Entre los proyectos aprobados, se destaca la suba del bono mínimo de $70.000 a $110.000 y la emergencia en discapacidad, ambos con media sanción previa de Diputados. En segundo plano, pero con igual peso político, se debatieron dos propuestas de los 24 gobernadores, centradas en la coparticipación de ATN y el reparto de fondos del Impuesto a los Combustibles.

Desde el Ejecutivo ya dejaron trascender que el Presidente Milei podría vetar parte o todo el paquete aprobado, tensionando aún más la relación con los bloques provinciales. El PRO, dividido entre su alineamiento con el Gobierno y la presión de los gobernadores, quedó en el centro de la escena.

El Senado como nuevo campo de batalla

Lo que parecía una sesión legislativa más terminó transformándose en una demostración de fuerza por parte de la oposición, y en una advertencia clara al oficialismo: la Cámara alta ya no es un territorio seguro para el Ejecutivo.

Mientras el Gobierno acusa “golpe institucional” y busca deslegitimar la sesión, el Congreso avanza con medidas que incomodan y exponen la fragilidad política de La Libertad Avanza, incluso entre sus antiguos aliados.