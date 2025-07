La gestión de Javier Gastón al frente del municipio de Chascomús atraviesa un fuerte desgaste. Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM, venimos siguiendo de cerca la situación a partir del relato de los propios vecinos, que denuncian graves falencias en el servicio del hospital local, el empobrecimiento de los salarios municipales, la falta de viviendas, el abandono de los barrios, la ausencia de infraestructura básica como cloacas y agua corriente, y una conducción cada vez más "autoritaria" y "alejada" de las prioridades reales del distrito.

En esta oportunidad, hablamos con Santiago Dos Santos, referente de la UCR y candidato a concejal, quien analizó el deterioro de la gestión local y advirtió sobre el aumento del delito: “En cinco meses, los robos crecieron un 45 por ciento”.

— ¿Cómo evalúa la gestión del intendente Javier Gastón? ¿Cuáles considera que son las principales falencias de su gobierno?

Nosotros entendemos que, en estos diez años de gestión, cuestiones que son prioritarias para la sociedad siguen sin resolverse o con una respuesta muy baja. Ya lo habíamos marcado durante la campaña de 2023, hay demandas elementales que no están siendo atendidas.

Uno de los puntos fundamentales que la gente reclama es el de la inseguridad. Chascomús viene creciendo de manera muy acelerada, y aunque es cierto que en toda la Provincia se registra un aumento del delito —el Sistema Nacional Informático Criminalístico marca un incremento del 16%—, en Chascomús el crecimiento fue del 45%, comparando enero a mayo de 2024 con el de 2025. Es alarmante.

Por eso, es fundamental poner en marcha un programa integral de seguridad, hacer las gestiones necesarias para que funcione, y dotar a la Secretaría correspondiente de los recursos e instrumentos que necesita. Hoy, por ejemplo, la central de monitoreo tiene dos problemas clave: faltan cámaras de seguridad y no hay infraestructura adecuada para incorporar más. Actualmente funcionan sólo 140 cámaras, un número claramente insuficiente. Además, se necesita una articulación más eficiente con las distintas fuerzas de seguridad. Queremos que Chascomús vuelva a ser una ciudad tranquila.

Otro gran problema es el sistema sanitario. Tenemos un único hospital municipal y los vecinos se quejan constantemente por la falta de respuesta. Hay varias salas periféricas de atención primaria, pero nosotros proponemos que al menos dos estén abiertas las 24 horas, en puntos estratégicos, para responder a la creciente demanda. Los turnos para especialidades como cirugía, gastroenterología o urología son larguísimos. Muchos vecinos se ven obligados a viajar a La Plata, Ranchos u otras localidades en busca de atención, cuando por su población y ubicación, Chascomús debería ser un polo de salud.

Otra deuda es la planificación urbana. El 45 o 50% de la ciudad no tiene cloacas ni agua corriente. En cuanto a viviendas, el déficit es enorme: el intendente prometió 500 viviendas en 2023 y lleva entregadas sólo 16.

Caminos rurales "detonados"

—¿Cuál cree que es la explicación de ese incumplimiento, Santiago?

Nosotros creemos que el problema no es la falta de recursos, sino que la gestión es ineficiente. El municipio tiene recursos muy importantes: el presupuesto 2025 asciende a 47.500 millones de pesos. Entonces, el problema no es económico, sino de gestión. Creemos que hay un agotamiento en esta gestión, que no sabe o no entiende cómo resolver los problemas esenciales.

Además, se destina mucho dinero a cuestiones que tal vez no son prioritarias, como cultura, mientras que en áreas clave como salud o seguridad, no hay resultados concretos.

Y si hablamos de lo que se ve todos los días, las calles son el ejemplo más claro. No hay un solo barrio en el que las calles estén en condiciones. Están literalmente detonadas, como dicen los vecinos. Incluso hay calles asfaltadas que no tienen mantenimiento.