Mientras crecen las denuncias por calles intransitables, patrullas ineficientes y un sistema de salud en crisis, San Vicente parece a la deriva. Como venimos escuchando de boca de los propios vecinos, la gestión de Nicolás Mantegazza acumula reclamos por abandono y servicios que no llegan, en un contexto agravado por el escándalo de "corrupción policial" que sacudió al distrito. ¿El malestar social se transforma en hartazgo?

En esta oportunidad, dialogamos con el concejal de Juntos por el Cambio, Juan Manuel Bracci, quien aseguró que San Vicente “ya no es un pueblo tranquilo” y advirtió que la inseguridad avanza de la mano del narcotráfico. Según denunció, hay fiestas donde “el consumo de droga es prácticamente libre” y los vecinos “saben dónde se vende”, pero no hay respuestas del gobierno local.

—¿Cómo evalúa la gestión de Nicolás Mantegazza al frente del municipio? ¿Qué puntos considera más débiles?

Uno de los reclamos más fuertes que tenemos en San Vicente es la inseguridad. Este era un pueblo tranquilo, donde todos nos conocíamos. Yo me crié recorriendo el distrito en bicicleta con mis amigos y jamás nos pasaba nada. Hoy eso ya no existe: los jóvenes no tienen esa libertad y los comerciantes sufren robos. Nosotros hemos presentado infinidad de proyectos en materia de seguridad, pero no hemos tenido grandes respuestas.

—¿El oficialismo bloquea las propuestas?

Sí, los proyectos se reciben, incluso se tratan, pero no se llevan a cabo. Por ejemplo, el año pasado presentamos una iniciativa para que los vecinos y comerciantes pudieran sumar sus cámaras de seguridad al sistema municipal y no se avanzó. Pero ahora el municipio lanzó algo muy parecido, un programa llamado Ojos en Alerta. Con esto te quiero decir que si la idea viene de la oposición, no la llevan a cabo.

Nicolás Mantegazza, cuestionado por los vecinos.

—¿El municipio tiene un plan de seguridad concreto que dé respuestas?

Se inauguraron algunas fuerzas, como la policía municipal, pero notamos que falta mucho. San Vicente es un distrito chico, con cinco ingresos y egresos. Creemos que podría ser más sencillo de controlar. Si se controlaran los accesos, se podría detectar más fácilmente a los delincuentes.

—¿Creen que hay una "zona liberada"?

Creemos que si se controlaran los ingresos y egresos sería más fácil prevenir delitos. No hay muchos lugares por donde entrar o salir de San Vicente.

—¿Ven una conexión entre la inseguridad y el avance del narcotráfico?

Sí, totalmente, hay fiestas donde el consumo es prácticamente libre. Sabemos -lo digo siendo concejal- dónde se vende droga en San Vicente, y estimo que las autoridades deberían hacer mucho más. Hoy la droga es un problema gravísimo que tenemos con los jóvenes.

—¿Qué otros reclamos reciben de los vecinos?

La inseguridad es el principal, está incluso por encima de la crisis económica. Después, lo de siempre: falta de cloacas, de zanjeo, cosas básicas. Si bien se han hecho obras, hay muchas zonas en las que todavía faltan. Pero insisto: el tema de la droga y de la inseguridad es un común denominador en todos los barrios. Los vecinos nos dicen: “En esta casa venden droga”. Lo saben todos, pero falta una respuesta.