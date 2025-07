Entrevista GLP. Ratas en la Municipalidad, basurales en llamas y contenedores rotos: Guillermo Britos bajo la lupa por el abandono de Chivilcoy

El intendente Guillermo Britos está acorralado por las críticas en Chivilcoy. Como venimos advirtiendo en GRUPOLAPROVINCIA.COM, cada vez más vecinos ven a la ciudad “deteriorada, triste y sin proyección”, con obras inconclusas, plazas en ruinas y desagües colapsados. Además, crece el alerta por la decadencia en que la gestión municipal ha sumido a los barrios más vulnerables.

En este escenario crítico, Yanila Cofré, concejal de Unión por la Patria, sostuvo que la administración local padece un deterioro generalizado, marcado por falta de mantenimiento básico, ausencia de planificación y respuestas tardías. Criticó el desinterés manifiesto en áreas claves como iluminación pública y limpieza urbana, y alertó sobre un intento de maquillaje electoral con obras superficiales que no resuelven los problemas estructurales de la ciudad.

—¿Cómo describiría el estado actual de Chivilcoy? ¿Cuáles considera que son hoy las principales problemáticas que afectan a los vecinos?

Tenemos una ciudad que se encuentra abandonada. Uno puede ver, al recorrer los distintos barrios, que hay un abandono. Si bien tenemos que destacar que este año al haber elecciones, el Ejecutivo comienza a acercarse, a realizar algunas obras, ya nada es suficiente, porque cuando se abandona durante tantos años como pasa acá, que es una gestión de casi 10 años, ya es imposible llevar respuestas a la ausencia del Ejecutivo del día a día.

—Desde su banca, ¿cuáles son las demandas más frecuentes que recibe por parte de los vecinos? ¿Qué reclamos vienen creciendo en los últimos meses?

Todo lo que es el abandono de obra pública, las calles son intransitables, hay basura por donde uno camine, hay muchos basurales a cielo abierto que continuamente se prenden fuego, la ciudad se ve sucia, abandonada, siguen los inconvenientes con las columnas, recordemos que se cayeron un montón.

Ahora se está realizando un trabajo en el que se están sacando las columnas, están acortando las existentes para quitarles peso y evitar peligro, pero eso va a llevar a tener menos iluminación porque está claro que cuando cortás el recorrido de la columna, la iluminación va a ser menor. Hay barrios donde se están quitando columnas y no se han repuesto todavía. Hay un deterioro generalizado, uno ve el abandono, falta una mirada de embellecimiento de la ciudad, pero también de funcionalidad.

—Usted registró imágenes de ratas en cercanías del Palacio Municipal. ¿Qué revela esta situación sobre el estado de los edificios públicos y los servicios?

Estuvimos haciendo un recorrido por distintos lugares, la gente nos fue informando algunas cosas. Fuimos tomando imágenes para poner en magnitud lo que hay y lo que significa. Fue impactante porque era mucha cantidad (de ratas) y porque estábamos justamente en el Palacio Municipal.

Pero también en el día a día vemos, por ejemplo, una columna que la cortaron, pero la dejaron elevada unos 10/15 centímetros, y es un riesgo permanente, es un fierro que sale y puede provocar la caida de un anciano, un niño, cualquier persona.

El abandono es en todo lo que hacen, las calles son intransitables, lo hemos podido reflejar en imágenes, tomamos fotos en días que había llovido para que se pudiera ver la cantidad de pozos, porque estaban lleno de agua. El deterioro es continuo, donde uno vaya, donde uno recorra, no es un barrio en particular, sino la ciudad en general.

Ahora empezaron con algunas recorridas, empezaron a poner piedras, porque es año electoral y Chivilcoy se caracteriza porque en cada año electoral hacen algunos cordones cuneta, aparece un poco de piedra caliza, pintan algunos cordones, todo lo que se ve.

—En relación al manejo de los recursos municipales, ¿cree que hay prioridades mal definidas o simplemente un desinterés generalizado por parte del Ejecutivo?

Es un desinterés generalizado y las prioridades no están marcadas como deberían, sino que van corriendo detrás del problema, el que se queje va a tener una solución. El otro día, subimos una imagen de un contenedor de basura que estaba todo roto y a la hora lo habían cambiado, es decir, por aquello que se muestre, aquello que se vea, salen corriendo y lo hacen. Así es esta gestión, el problema es cuando la queja no le llega, o cuando son tantas que no pueden resolverlas.

Otro ejemplo es que cuando llueve, el agua tiene que correr libremente, para eso los cordones deberían estar limpios, sin basura acumulada. Pero no sucede, tenemos tierra acumulada durante tanto tiempo que genera una capa de gramilla o de pasto que interfiere en el paso libre del agua y uno lo puede ver en toda la ciudad. Nos hemos acostumbrado.