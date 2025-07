Santilli insiste con la unidad pese a las fugas

A 48 horas del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza se resquebraja mientras crecen los cuestionamientos internos. Diego Santilli, principal impulsor de la alianza con el oficialismo libertario, salió a relativizar las disidencias que escalaron con fuerza en los últimos días. “Siempre que se aproximan los cierres hay tensiones y especulaciones. No se puede negar”, reconoció el diputado en una entrevista radial.

La declaración de Santilli llega tras la salida del intendente de Pergamino, Javier Martínez, del acuerdo electoral. El mandatario de la Segunda Sección Electoral formalizó su incorporación al espacio “Hechos”, liderado por los hermanos Santiago y Manuel Passaglia en San Nicolás. “Era insostenible el acuerdo con esta gente. Votaron todo con el kirchnerismo; son zurdos”, disparó el jefe comunal.

El riesgo de repetir el 2021

Santilli pidió dejar las diferencias internas de lado y llamó a evitar una nueva derrota ante el kirchnerismo. “En la provincia de Buenos Aires nos piden que nos unamos porque no se puede seguir viviendo así, con inseguridad”, advirtió, y recordó lo sucedido en 2021: “Cuando competimos ese año, estaba claro que si no nos juntábamos, perdíamos la oportunidad de cambio. En ese momento nuestro electorado fue dividido y hubo 10 puntos por afuera que logró (Luis) Espert. Así fue: ganó (Axel) Kicillof. Si juntabas las tres boletas opositoras, le ganábamos”.

La estrategia del PRO parece repetir viejos errores. A pesar del anuncio de unidad hecho por Cristian Ritondo al sellar la alianza con los libertarios, los intendentes amarillos muestran cada vez más fisuras. Las diferencias afloran, sobre todo, en la “letra chica” del pacto: apenas seis lugares entrables para toda la provincia, a dividir entre Santilli, Ritondo y Guillermo Montenegro.

Territorio en disputa

En varios municipios, la resistencia a La Libertad Avanza es explícita. En Puán, el secretario de Gobierno Franco Mombelli rechazó las condiciones de los libertarios para sellar un acuerdo: “Nosotros no vamos a andar inventando cargos para pagarle a alguien”. En Lincoln, la concejal Ana María Walberg renunció a su reelección con un mensaje demoledor: “EI PRO de Lincoln no participa de esa lista. No vine a hacer esta política impresentable que solo busca acomodarse”.

En La Plata, las promesas de representación también se diluyen. Aunque se esperaba conseguir una banca y dos concejales, hoy el escenario más probable es quedarse con apenas un legislador.

El reloj apura y los egos traban

Mientras Santilli se muestra dispuesto a “militar la boleta” aunque no sea candidato, el acuerdo tambalea en el interior. En Junín y Nueve de Julio, los intendentes afines a Jorge Macri aún no saben dónde presentar sus listas. “Tenemos la lista cerrada, pero no sabemos dónde presentarla”, ironizan.

La Libertad Avanza insiste en rechazar las candidaturas testimoniales, como la de Montenegro en la Quinta Sección. “Tenemos que cultivar el buen ejemplo”, sostuvo Sebastián Pareja, presidente del partido oficialista.

Con apoderados cruzados, listas sin sellar y municipios que se bajan del armado, la unidad entre el PRO y los libertarios está lejos de consolidarse. A dos días del cierre de listas, el futuro de la alianza pende de un hilo.