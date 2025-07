Milei vs. gobernadores: no hay votos para los vetos

El gobierno de Javier Milei atraviesa una fase crítica en el Congreso: mientras intenta blindar los vetos que aplicará sobre leyes aprobadas por mayoría, el respaldo político se debilita. “Hoy los votos no están, ni en Diputados ni en el Senado”, lanzó el diputado nacional Oscar Zago, referente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y expuso la fragilidad del oficialismo para sostener su estrategia parlamentaria.

Con duras críticas a la falta de diálogo y en medio de tensiones con los gobernadores, Zago pidió al Ejecutivo “volver a la mesa de discusión” y advirtió que sin consensos será “muy complicado” evitar que el Congreso insista con las leyes vetadas. Sus declaraciones se suman al malestar creciente en el Parlamento, donde distintos sectores reclaman que Milei baje el tono y recupere el respeto institucional.

Vetos en la cuerda floja

El Presidente ya confirmó que vetará tres iniciativas que avanzaron con respaldo opositor: una nueva moratoria previsional, el aumento de las jubilaciones mínimas y la emergencia para personas con discapacidad. El argumento oficial es preservar el equilibrio fiscal. Según estimaciones del Gobierno, esos proyectos podrían implicar un gasto adicional de $22.000 por jubilado y un bono de $40.000, afectando el “déficit cero”.

Pero la oposición ya mueve fichas: con apenas 39 diputados propios, La Libertad Avanza necesita entre 75 y 86 votos para frenar el rechazo a los vetos. Los números no cierran, y el clima político se enrarece con cada ofensiva verbal de Milei. Su última acusación, al calificar de “perversos” a los gobernadores que aumentaron impuestos provinciales tras las rebajas nacionales, no cayó nada bien en las provincias.

“Así no se van a conseguir los votos. No es el camino. Hay que bajar un cambio y recuperar los consensos”, advirtió Zago. Desde distintos sectores del Congreso, advierten que Milei ya no cuenta con el respaldo necesario.

El diputado nacional del bloque Encuentro Federal, Esteban Paulón, señaló que el presidente “ya no tiene los votos” y que está “muy lejos de los 87 héroes de los asaditos de Olivos”, en alusión a su bloque legislativo original. Paulón recordó que en Diputados el rechazo a las leyes vetadas –como la emergencia en discapacidad o el aumento a jubilaciones– alcanzó entre 40 y 42 votos, y afirmó que “creo que diputados van a poder frenar los vetos de Milei”.

Gobernadores en pie de guerra

El conflicto con las provincias no es nuevo, pero se intensifica. El presidente apunta contra los mandatarios por no acompañar el ajuste: “Ha habido motosierra en la Nación y no en las provincias ni municipios”, dijo esta semana, e insistió en que algunos jefes distritales “aprovechan” la baja de impuestos nacionales para subir los propios.

En paralelo, desde Casa Rosada activaron una ronda de llamados para buscar acuerdos mínimos con gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco), quienes si bien expresan disconformidad por la distribución de fondos, no descartan avanzar en alianzas electorales. La prioridad: asegurarse votos que garanticen los vetos y allanen el camino a las reformas estructurales que prepara el oficialismo.

Rosca política y cierre de listas

En medio de este panorama, se avecina otro desafío: el cierre de listas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Zago definió el clima como una “apurada rosca política” y se despegó de las decisiones puntuales, aunque respaldó al MID bonaerense, que integra la alianza POTENCIA. “Espero que sea para lo mejor”, señaló.

El legislador también cuestionó el estilo libertario de construcción política y reveló internas pasadas con La Libertad Avanza. “Muchos no sabían que si un partido no participa dos veces, pierde la personería. Yo fui una de las primeras víctimas de esa forma de armar frentes sin contemplar a los partidos tradicionales”, expresó.

Sin diálogo, sin votos

La advertencia es clara: sin diálogo, el oficialismo no logra blindar sus vetos. Y sin vetos, la fragilidad fiscal del modelo económico queda expuesta. Mientras Milei profundiza el enfrentamiento con los gobernadores, diputados como Zago marcan el límite. “Hay que volver al respeto, a la conversación. Sin eso, va a ser muy complicado”, insistió.

Con un Congreso en alerta, gobernadores molestos y la oposición exigiendo espacios en las listas, el plan de Milei enfrenta un punto de inflexión. Y en política, los gestos importan tanto como los números.