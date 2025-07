Urgente: ¿Se rompe Fuerza Patria?

Fuentes de distintos puntos de la provincia advirtieron a GRUPOLAPROVINCIA.COM que el frente podría fracturarse en dos boletas: una de La Cámpora y otra del kicillofismo, donde también habría cruces internos entre intendentes alineados al gobernador. Se habla de una disputa entre “team testimoniales” y “team no testimoniales”, con nombres como Gabriel Katopodis vs. Federico Achával y Verónica Magario vs. Mariano Cascallares. En medio del tironeo, crece la incógnita sobre qué hará Sergio Massa.