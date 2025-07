Del PJ a La Libertad Avanza: la polémica por Claudia del Valle

Con el cierre de listas todavía fresco, La Libertad Avanza sigue en el centro de la tormenta. Esta vez, por la candidatura de Claudia del Valle, sexta postulante en la Tercera Sección Electoral, cuya historia gremial y su reciente vínculo con el kirchnerismo reavivaron las tensiones internas en el armado bonaerense.

Designada por el senador y armador libertario Sebastián Pareja, Del Valle fue inspectora distrital de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en Suipacha, integró el Ministerio de Educación bonaerense y también trabajó en la Universidad de Morón. Hasta hace pocos meses, seguía afiliada al Partido Justicialista, situación que incluso motivó un rechazo de la Cámara Nacional Electoral a su incorporación formal al espacio.

Pese a su pasado, logró mantenerse en el esquema del oficialismo libertario bonaerense gracias a sus vínculos con la Escuela de Formación de Dirigentes y Actores Políticos (EFDAP) y su cercanía con el equipo de Karina Milei. Sin embargo, la difusión de imágenes que la vinculan con figuras como Estela de Carlotto desató una nueva ola de críticas desde los sectores libertarios más duros.

El ala referenciada en Santiago Caputo no tardó en expresarse. Esteban Glavinich (TraductorTeAma), uno de los operadores digitales más visibles de esa línea, escribió: “Buenos días Sebastián Pareja, hoy también seguís siendo un pelotudo y un hijo de puta. La de hoy va porque anoche te hiciste el canchero”. Y cerró autodefiniéndose como “Libertario línea Ejército Revolucionario del Pueblo”.

Morillo, el video que aún duele

Este nuevo capítulo se suma al malestar que ya venía generando la candidatura de Pablo Morillo, actual funcionario nacional y segundo en la lista para diputados por la Segunda Sección. En las últimas horas, se viralizó un video en el que el dirigente elogia sin reparos a Axel Kicillof, a quien calificó como “uno de los cuadros políticos más importantes de la Argentina”.

“Está altamente calificado para ser presidente de la Nación”, afirmaba Morillo en una entrevista local, que rápidamente encendió las redes sociales y avivó las acusaciones de “infiltración K” en el armado libertario.

Desde el entorno de Pareja buscaron relativizar la polémica. “La entrevista la dio al inicio de la gestión de Kicillof. No estaba haciendo política y era empleado, no podía decir cualquier cosa”, explicaron. No obstante, la bronca en la militancia libertaria no mermó. Algunos sectores incluso señalan que Morillo fue “premiado” con el segundo lugar en la boleta para asegurar su ingreso, lo que alimenta las sospechas sobre los criterios de selección.

Acusaciones de venta de candidaturas

A este combo explosivo se suma la denuncia penal que días atrás presentaron referentes libertarios de Mar Chiquita contra Sebastián Pareja y el diputado Alejandro Carrancio, acusándolos de haber comercializado lugares en las listas con dirigentes provenientes del kirchnerismo.

“Adjuntamos contundente evidencia: testimonios, documentos y audios”, explicaron los denunciantes, que aseguran haber intentado resolver el conflicto puertas adentro durante dos años. Uno de los elementos centrales sería un audio atribuido a Carrancio en el que se admitiría el ingreso de nombres a cambio de dinero.

El fuego cruzado no cede

Mientras el entorno de Pareja opta por el silencio y evita confrontar con los militantes virtuales —una estrategia deliberada tras el cierre de listas—, desde Las Fuerzas del Cielo siguen disparando. Usuarios en redes sociales acusan al oficialismo libertario de “llenar las listas de kukas”, mientras que figuras como Félix Lonigro, candidato por la alianza Potencia, ironizan con la nueva composición del armado.

Con heridas abiertas, denuncias en la Justicia y una militancia descontenta, La Libertad Avanza enfrenta un escenario interno complejo rumbo a las elecciones del 7 de septiembre. Las incorporaciones cuestionadas y la falta de explicaciones públicas no hacen más que profundizar una grieta que amenaza con desgastar el impulso libertario en territorio bonaerense.