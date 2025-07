Un reciente informe elaborado por la plataforma de empleo Bumeran reveló que el 51% de las personas trabajadoras en Argentina asegura que volvería a elegir el mismo trabajo que tiene actualmente si pudiera comenzar de cero. En contrapartida, el 49% de los encuestados no lo haría.

El relevamiento, titulado “Enamorados del trabajo”, indaga sobre la percepción que tienen los trabajadores respecto de su actividad laboral y cobra relevancia en un contexto de creciente cuestionamiento a las condiciones de trabajo en el país.

Fuerte caída en la valoración positiva del empleo

Según el estudio, la valoración positiva del trabajo en Argentina muestra una tendencia a la baja. Actualmente, solo el 58% de los encuestados tiene una opinión favorable de su empleo. El 30% lo valora de forma negativa y un 12% lo califica como neutro.

Estos datos reflejan un descenso significativo respecto de años anteriores. En 2023, el 78% valoraba positivamente su trabajo, en 2024 esa cifra bajó al 59%, y en 2025 se ubica en el 58%.

Percepción según edades: los más jóvenes, los más disconformes

La encuesta también exploró cómo varía la percepción del empleo según la franja etaria. Entre las personas mayores de 50 años, el 61% volvería a elegir su ocupación actual. Entre quienes tienen menos de 30 años, el número baja al 54%.

En el grupo de 30 a 50 años, la tendencia se invierte: el 53% no volvería a elegir su trabajo actual y apenas el 47% lo haría. Es decir, la mayoría de este segmento muestra un grado de insatisfacción más elevado.

Qué opinan los trabajadores sobre su empleo

Consultados sobre su relación con el trabajo, el 47% de los encuestados afirma que le gusta su ocupación. Solo un 11% dice estar enamorado de lo que hace. En contraste, un 21% expresa que no le gusta, un 12% declara que le da igual y un 9% directamente asegura que odia su trabajo.

En resumen, más de 4 de cada 10 trabajadores argentinos tienen una percepción neutra o negativa sobre su empleo.

Razones de satisfacción e insatisfacción laboral

Entre quienes valoran positivamente su trabajo, el 57% destaca que disfruta lo que hace. Un 12% considera que su tarea aporta no solo a la organización, sino también a la sociedad. Otro 12% valora el lugar donde trabaja.

En proporciones menores, un 9% cree tener el “trabajo perfecto”, un 7% afirma estar realizando lo que siempre soñó, y solo un 3% se siente conforme con el salario que percibe.

Por el lado de quienes tienen una opinión negativa, la razón más mencionada es la remuneración: el 36% considera que su salario es insuficiente. Le sigue el 26% que no se siente cómodo con el lugar donde trabaja, y el 16% que simplemente no disfruta lo que hace.

Trabajar sin necesidad económica: una tendencia que resiste, aunque se debilita

El informe también abordó una cuestión clave: si los trabajadores continuarían con sus actividades incluso sin una necesidad económica. En Argentina, el 72% respondió afirmativamente, aunque el número representa una baja frente al 80% de 2023 y al 75% de 2024.

Las motivaciones para seguir trabajando en ausencia de presión económica varían: el 37% señala que el problema no es el trabajo, sino realizar una tarea que no les gusta. El 35% manifiesta que disfruta de trabajar, el 15% no se imagina una vida sin trabajo, y el 13% considera que no es saludable no trabajar.

Diferencias por grupos etarios

Entre los menores de 30 años, el 45% considera que el verdadero problema es tener un trabajo que no les gusta, mientras que el 24% disfruta de trabajar, el 20% no se imagina sin ocupación y el 11% cree que no es sano dejar de hacerlo.

En el segmento de 30 a 50 años, el 38% apunta a la disconformidad con el tipo de trabajo, el 36% dice que le gusta trabajar, el 14% considera que no es bueno estar sin ocupación y el 12% no se imagina su vida sin empleo.

Entre los mayores de 50 años, la razón principal para seguir trabajando es el disfrute, con un 44% de las respuestas. Le siguen el 24% que preferiría trabajar en otra cosa, el 20% que no se imagina su vida sin trabajo y el 11% que cree que no es saludable dejar de hacerlo.

Qué cambiarían los trabajadores si no tuvieran condicionamientos económicos

Otro aspecto abordado por el estudio fue la forma en que los argentinos querrían trabajar si no dependieran de un ingreso. El 28% expresó que preferiría hacerlo con más libertad en los horarios, mientras que el 23% optaría por emprender o armar un proyecto propio.

El 20% dijo que trabajaría con menos presión y con mayor disfrute. El 18% no cambiaría nada respecto a su situación actual y un 11% abandonaría su empleo actual para dedicarse a lo que realmente le gusta.

Este conjunto de respuestas refleja que muchos trabajadores no solo buscan un cambio de ocupación, sino también una transformación en la forma de trabajar, con más autonomía, flexibilidad y bienestar.