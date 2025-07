Milei arranca la privatización de Enarsa con activos clave

La administración de Javier Milei activó formalmente el proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), la empresa estatal que tiene bajo su órbita parte clave de la generación y distribución de energía en el país. La medida fue oficializada a través de la Resolución 1050/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial, y marca el inicio de una venta por etapas que impacta directamente sobre el corazón del sistema eléctrico nacional.

Qué se vende primero y cómo será el proceso

Según detalla la normativa firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, el primer paso será desprenderse de la participación que Enarsa tiene en CITELEC S.A., sociedad que controla el 52,65% del capital accionario de Transener, la principal transportista de energía en alta tensión del país.

Este primer activo se venderá mediante un concurso público nacional e internacional, bajo coordinación de la Unidad Ejecutora “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. El plazo límite para completar esta operación es de ocho meses.

El rol de Transener y el valor estratégico del paquete accionario

La importancia del proceso radica en que Transener opera más de 14.000 kilómetros de líneas de alta tensión, lo que representa el 85% del sistema de transporte eléctrico argentino. A través de CITELEC, el Estado ejerce el control de esta infraestructura crítica.

Actualmente, Enarsa tiene el 50% de CITELEC, en sociedad con Pampa Energía, el holding fundado por Marcelo Mindlin. Esto se traduce en una participación indirecta del 26,32% en Transener. El resto está en manos de la ANSES (19,57%) y acciones que cotizan en la Bolsa porteña (27,79%).

Según fuentes oficiales, el Gobierno espera recaudar al menos USD 200 millones con esta venta inicial, aunque ese monto podría crecer con una eventual recomposición tarifaria y mejoras macroeconómicas.

Sin plan para empleados y con entidad bancaria pública

Uno de los datos más relevantes de la resolución es que no habrá programa de propiedad participada, es decir, los trabajadores no tendrán prioridad para adquirir acciones. Además, el Tribunal de Tasaciones de la Nación no intervendrá, ya que la valuación del paquete se basa en ingresos y no en activos físicos.

Por este motivo, el Ejecutivo instruyó contratar una entidad bancaria del sector público que realice la tasación y coordine los pasos administrativos.

Quiénes intervienen y cómo se ejecutará la licitación

El procedimiento se hará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, según lo establece el Decreto 416/2025. La Subsecretaría de Energía Eléctrica será la encargada de elaborar la documentación técnica y contractual, con asistencia de la Unidad Ejecutora y la posibilidad de requerir apoyo operativo a Enarsa.

La venta de este primer activo es solo el comienzo. El Gobierno prevé un proceso escalonado, en línea con el Decreto 286/2025, que habilitó la privatización total de Enarsa, conforme a lo dispuesto en la Ley de Bases N° 27.742.

Qué es Enarsa y por qué es clave para el sistema energético

Energía Argentina S.A. (Enarsa) fue creada en 2004 mediante la Ley 25.943, con el objetivo de explorar, explotar, transportar, almacenar, distribuir e industrializar hidrocarburos y sus derivados. A lo largo de los años se convirtió en uno de los brazos ejecutores de la política energética nacional, participando en licitaciones, obras estratégicas y el abastecimiento de gas natural licuado (GNL).

El plan oficial contempla el desguace de las 15 unidades de negocio que componen Enarsa, en etapas y priorizando —según afirman desde Economía— la continuidad operativa de los servicios y obras en marcha.

Reformas estructurales y señales al mercado

Con esta movida, el Gobierno de Milei refuerza su línea de reformas estructurales orientadas a achicar el Estado y abrir la puerta al capital privado en sectores estratégicos como energía, transporte y comunicaciones. El mensaje al mercado es claro: habrá activos estatales a la venta y el proceso ya comenzó.

La resolución entró en vigencia el mismo día de su publicación, y establece una hoja de ruta detallada con metas, plazos y responsables de cada etapa.