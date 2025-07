El descontento en Puan va en aumento por una gestión que, según denuncian vecinos, “realiza viajes con gastos exorbitantes que ni siquiera se rinden correctamente”, mientras el sistema de salud está desatendido, faltan profesionales en muchas localidades y los empleados municipales pierden poder adquisitivo. "Reyes hizo un gran ajuste en el área de salud. No hay un plan de contingencia, no hay salud mental en el distrito, no hay un área que se ocupe de la discapacidad", alertaron.