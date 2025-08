Domingo Cavallo, ex ministro de Economía.

La reciente suba del dólar volvió a poner en agenda la fragilidad de la estabilidad económica en la Argentina. Mientras el Gobierno busca calmar a los mercados, reapareció el exministro Domingo Cavallo y aseguró: “Sin reglas claras ni eliminación total del cepo, no hay chances de consolidar una recuperación sostenida”. Así lo expresó en un extenso análisis publicado en su blog, en el que detalla por qué el país sigue atrapado en un ciclo de estancamiento.

Según Cavallo, el cepo sigue siendo un escollo central. Aunque el Gobierno liberó parcialmente el acceso al dólar para personas físicas, las restricciones para empresas y entidades financieras continúan y eso, asegura, genera un doble efecto nocivo: frena el ingreso de capitales productivos y alienta la especulación de corto plazo: "Esto significa que no se ha conseguido consolidar un clima de estabilidad monetaria y cambiaria capaz de apuntalar la recuperación sostenida del nivel de actividad económica".

“Se alimenta la expectativa de un salto devaluatorio adicional al ya producido. Esa expectativa desalienta la entrada de capitales que no sea tipo carry trade”, explicó el exfuncionario. En paralelo, la tasa de interés en pesos sube para contener la presión sobre el dólar, pero eso también encarece el financiamiento productivo y ralentiza la actividad, agregó.

En su análisis, Cavallo apunta que el salto del tipo de cambio –que se dio tras el ajuste de diciembre– no se tradujo en una mejora en el frente financiero. El riesgo país sigue elevado, las tasas en pesos subieron en términos reales y el acceso al financiamiento externo sigue muy limitado.

“El problema, que no era esperado por las autoridades económicas, es que la tasa de riesgo país no ha descendido suficientemente”, detalló. Tampoco mejoró la cuenta corriente de la balanza de pagos, que sigue siendo deficitaria. Para Cavallo, esto revela que aún no se logró un clima de estabilidad sostenida que incentive la llegada de dólares.





Señales confusas y falta de rumbo monetario

El exministro también criticó la falta de claridad en la política monetaria. Desde su perspectiva, la introducción de conceptos como “base monetaria ampliada” y “dolarización endógena”, sumados a la eliminación de las LELICs y su reemplazo por las LEFIs, generaron más confusión que certezas.

“Algunas de las decisiones son difíciles de entender y explicar. Esa discrecionalidad seguramente ha contribuido a la volatilidad monetaria y cambiaria”, sostuvo.



Cavallo rescató la idea de Milei de promover la competencia entre el peso y el dólar, similar al modelo peruano, pero aclaró que no puede funcionar con las actuales restricciones. Criticó que se facilite el atesoramiento de dólares por parte de las personas mientras se mantiene bloqueada la intermediación financiera en moneda extranjera.

Para que el esquema funcione, planteó que los bancos deben poder operar libremente en ambas monedas y que el Banco Central regule mediante encajes y operaciones de mercado abierto, sin intervenir directamente en el mercado cambiario.

“La estabilidad de precios requeriría que el peso no se deprecie de manera sostenida, aunque pueda experimentar fluctuaciones transitorias”, finalizó.