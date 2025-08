Después del parate que se produjo tras la fecha 3, el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional vuelve a rodar esta semana con la disputa de la fecha 4. El cronograma arranca el jueves 7 de agosto y se extenderá hasta el lunes 11, con clásicos de alto voltaje como Boca vs. Racing e Independiente vs. River, pero también con choques clave en el fondo de la tabla.

La pausa tuvo su origen en la programación inicial de las PASO legislativas, previstas para el domingo 3 de agosto. Aunque finalmente fueron suspendidas por decisión del Congreso Nacional, la AFA mantuvo el receso y reacomodó el calendario para permitir el desarrollo de encuentros de Copa Argentina.

El cronograma completo de la fecha 4

Jueves 7 de agosto

17.00 | Godoy Cruz vs. Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium

19.00 | San Lorenzo vs. Vélez (Zona B) – TNT Sports

21.00 | Estudiantes vs. Independiente Rivadavia (Zona A) – ESPN Premium

Viernes 8 de agosto

19.00 | Tigre vs. Huracán (Zona A) – TNT Sports

21.00 | Newell’s vs. Central Córdoba (Zona A) – ESPN Premium

21.15 | Lanús vs. Talleres (Zona B) – TNT Sports

Sábado 9 de agosto

14.30 | San Martín (SJ) vs. Sarmiento (Zona B) – TNT Sports

16.30 | Boca vs. Racing (Zona A) – ESPN Premium

18.30 | Independiente vs. River (Zona B) – TNT Sports

20.45 | Belgrano vs. Banfield (Zona A) – ESPN Premium

20.45 | Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B) – TNT Sports

Domingo 10 de agosto

15.00 | Barracas Central vs. Aldosivi (Zona A) – ESPN Premium

17.00 | Instituto vs. Platense (Zona B) – TNT Sports

20.00 | Argentinos vs. Unión (Zona A) – ESPN Premium

Lunes 11 de agosto

19.00 | Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra (Interzonal) – ESPN Premium

Además, dos partidos serán televisados de forma libre y gratuita por ESPN básico:

Newell’s vs. Central Córdoba (viernes 8, 21:00)

Argentinos vs. Unión (domingo 10, 20:00)

Godoy Cruz y Gimnasia abren la fecha con una final por el descenso

La acción comenzará en Mendoza con el cruce entre Godoy Cruz y Gimnasia, un partido que pone en juego mucho más que tres puntos. Ambos equipos tienen 20 unidades en la tabla anual y están inmersos en la pelea por la permanencia.

Para el Lobo será el primero de cinco partidos clave. Luego enfrentará a Lanús (L), San Martín (V), Atlético Tucumán (L) y Unión (L), todos en las próximas semanas. Con apenas tres puntos más que Aldosivi, Sarmiento y Talleres, que hoy comparten el último lugar del descenso, sumar es urgente.

Del lado del Tomba, los resultados tampoco acompañan. El equipo dirigido por Esteban Solari todavía no ganó en el Clausura: igualó ante Rosario Central (1-1), Sarmiento (0-0) y Talleres (0-0). En la previa al duelo con Gimnasia, Solari se entrenó con el plantel en el estadio Feliciano Gambarte, que vivirá su segundo partido oficial desde la reapertura.

Solari define cambios en busca del primer triunfo

Godoy Cruz podría tener algunas variantes. El defensor Federico Rasmussen arrastra una lesión en la espalda y su presencia está en duda. En ofensiva, suena el ingreso de Misael Sosa, ex Sporting Cristal. También está en condiciones de volver Daniel Barrea, tras cumplir una suspensión de dos fechas.

El once probable: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Segundo Morán; Facundo Altamira o Misael Sosa, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Pol Fernández; Santino Andino; Agustín Auzmendi.

Desde su llegada, Solari dirigió 21 partidos con 5 triunfos (2 en el Apertura y 3 en Sudamericana), 12 empates y 4 derrotas. La presión crece y el duelo ante Gimnasia puede marcar un punto de inflexión.