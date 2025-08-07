Espinoza: “Milei es fuerte con los débiles y débil, muy débil con los fuertes”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó los vetos de Milei sobre las leyes que aprobó el Congreso nacional.

"Con su veto, Milei les niega un aumento a nuestros jubilados que sufren el ajuste salvaje de su gobierno, la quita de medicamentos gratuitos, aumentos de más del 1.000% en los servicios y alimentos y un bono congelado, además de la represión insensible de cada miércoles", dijo Espinoza.

"También Milei con la crueldad que tanto le gusta, veta la reinstalación por dos años de la moratoria que les permite, pagando los aportes adeudados, jubilarse a quienes no tuvieron trabajo registrado. Y además, desconoce la emergencia en discapacidad y veta la ley sancionada", agregó el alcalde.

Espinoza agregó "lo que no veta Milei es todo lo que hace para favorecer la bicicleta financiera, para endeudar a la Argentina, para que siga la fuga de dólares al exterior, para rematar los recursos del país y para seguir beneficiando a un grupo de amigos ricos especuladores".

"Hay que vetar a Milei con el voto. Hay que demostrarle en las urnas el desastre que provocó en la vida cotidiana de los argentinos, que ya no puede soportar más estar cada vez peor por la pérdida del trabajo, caída de los salarios, alquileres impagables...comida y remedios inaccesibles, la imposibilidad de viajar en colectivo por el precio del boleto, sufrir cada día más por no poder pagar la educación y la salud, la luz, el gas y el agua, por no llegar a fin de mes", dijo.

Y concluyó "Milei es fuerte con los débiles y débil, muy débil, con los fuertes, esos pocos para quienes gobierna, esos para los que siempre hay plata. Tiene que entender, de una vez por todas, que el pueblo nunca será vetado".

Fernando Espinoza: “El pueblo y los científicos con su voto van a frenar a Milei”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, destacó la importancia de la investigación científica argentina, al tiempo que cuestionó a Milei por querer “que desaparezca el Conicet y con él la investigación científica entera”.

"Mientras el país se maravilla siguiendo el streaming que muestra la asombrosa labor que nuestros científicos realizan en la costa de Mar del Plata revelando un mundo marino desconocido, Milei se empeña en hundir en las profundidades al Conicet y a toda la ciencia argentina", dijo.

"Está claro que Milei quiere en serio volver al país de hace 100 años, al que siempre elogia. Nos quiere en las mismas condiciones de hace un siglo en todos los aspectos. Y eso incluye que desaparezca el Conicet y con él la investigación científica entera", comentó.

El alcalde indicó "Lo que está haciendo intencionadamente Milei es un genocidio de la ciencia. En lo que va del año, según el Indec se perdieron 4.000 empleos públicos en el Sistema nacional de Tecnología e Innovación. Y ahora pone en riesgo la continuidad de la carrera de investigador científico".

"En todo el mundo, sobre todo en los países que adora Milei, se sabe que sin desarrollo científico no hay futuro como Nación. Quizá el presidente también lo sepa, y precisamente por eso atenta contra quienes nos pueden llevar a ese futuro. Nos quiere en el pasado", sostuvo.

"En tanto que prestigiosas instituciones extranjeras reconocen y apoyan al Conicet y se comprometen financiando iniciativas como la exploración del fondo del mar, Milei quiere borrar del futuro a los becarios. En dos años puede no haber más nuevos científicos. No lo vamos a permitir. No podemos. El pueblo y los científicos con su voto van a frenar a Milei", cerró.