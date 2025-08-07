Espinoza: “Milei es fuerte con los débiles y débil, muy débil con los fuertes”
El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó los vetos de Milei sobre las leyes que aprobó el Congreso nacional.
"Con su veto, Milei les niega un aumento a nuestros jubilados que sufren el ajuste salvaje de su gobierno, la quita de medicamentos gratuitos, aumentos de más del 1.000% en los servicios y alimentos y un bono congelado, además de la represión insensible de cada miércoles", dijo Espinoza.
"También Milei con la crueldad que tanto le gusta, veta la reinstalación por dos años de la moratoria que les permite, pagando los aportes adeudados, jubilarse a quienes no tuvieron trabajo registrado. Y además, desconoce la emergencia en discapacidad y veta la ley sancionada", agregó el alcalde.
Espinoza agregó "lo que no veta Milei es todo lo que hace para favorecer la bicicleta financiera, para endeudar a la Argentina, para que siga la fuga de dólares al exterior, para rematar los recursos del país y para seguir beneficiando a un grupo de amigos ricos especuladores".
"Hay que vetar a Milei con el voto. Hay que demostrarle en las urnas el desastre que provocó en la vida cotidiana de los argentinos, que ya no puede soportar más estar cada vez peor por la pérdida del trabajo, caída de los salarios, alquileres impagables...comida y remedios inaccesibles, la imposibilidad de viajar en colectivo por el precio del boleto, sufrir cada día más por no poder pagar la educación y la salud, la luz, el gas y el agua, por no llegar a fin de mes", dijo.
Y concluyó "Milei es fuerte con los débiles y débil, muy débil, con los fuertes, esos pocos para quienes gobierna, esos para los que siempre hay plata. Tiene que entender, de una vez por todas, que el pueblo nunca será vetado".
Fernando Espinoza: “El pueblo y los científicos con su voto van a frenar a Milei”
El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, destacó la importancia de la investigación científica argentina, al tiempo que cuestionó a Milei por querer “que desaparezca el Conicet y con él la investigación científica entera”.
"Mientras el país se maravilla siguiendo el streaming que muestra la asombrosa labor que nuestros científicos realizan en la costa de Mar del Plata revelando un mundo marino desconocido, Milei se empeña en hundir en las profundidades al Conicet y a toda la ciencia argentina", dijo.
"Está claro que Milei quiere en serio volver al país de hace 100 años, al que siempre elogia. Nos quiere en las mismas condiciones de hace un siglo en todos los aspectos. Y eso incluye que desaparezca el Conicet y con él la investigación científica entera", comentó.
El alcalde indicó "Lo que está haciendo intencionadamente Milei es un genocidio de la ciencia. En lo que va del año, según el Indec se perdieron 4.000 empleos públicos en el Sistema nacional de Tecnología e Innovación. Y ahora pone en riesgo la continuidad de la carrera de investigador científico".
"En todo el mundo, sobre todo en los países que adora Milei, se sabe que sin desarrollo científico no hay futuro como Nación. Quizá el presidente también lo sepa, y precisamente por eso atenta contra quienes nos pueden llevar a ese futuro. Nos quiere en el pasado", sostuvo.
"En tanto que prestigiosas instituciones extranjeras reconocen y apoyan al Conicet y se comprometen financiando iniciativas como la exploración del fondo del mar, Milei quiere borrar del futuro a los becarios. En dos años puede no haber más nuevos científicos. No lo vamos a permitir. No podemos. El pueblo y los científicos con su voto van a frenar a Milei", cerró.
Suipacha recupera el transporte de pasajeros y suma mejoras en movilidad y espacios públicos
El intendente Juan Luis Mancini presentó oficialmente la nueva línea de colectivos junto a funcionarios provinciales y jefes comunales vecinos. También se entregaron cascos y bicicletas. Además, en el barrio El Milagro comenzó a tomar forma la Plaza Santa Rosa.
Fernández: "Con esta gestión provincial ya llevamos inauguradas 10 escuelas"
La mandamás de Moreno, Mariel Fernández, recibió la visita del gobernador quien inauguró un edificio educativo. Además, recorrió el nuevo Centro de Formación Integral y entregó móviles policiales.
Bouvier recibió al gobernador y destacó que la Provincia siempre da respuesta
El intendente de Arrecifes ofició de anfitrión del arribo de Kicillof quien puso en funcionamiento patrulleros y motos para reforzar la seguridad. Además, entregó títulos de propiedad gratuitos y netbooks.
Alessandro y Bianco inauguraron la ampliación del Centro Universitario de Salto
Se anunció además una obra de OPISU para la construcción de una red de agua y perforación de abastecimiento en el Barrio Valacco.
Nuevos Aires interpela al modelo centralista y apuesta por la regionalización
En un escenario de polarización nacional, el espacio impulsa una propuesta transversal para transformar la Provincia desde el interior y con anclaje en lo local.
Entrevista GLP. Calles intransitables, falta de luminaria y abandono de espacios públicos: los reclamos que golpean la gestión de Pablo Barrena en Lobería
En Lobería, los vecinos denuncian que el intendente “no le presta la misma atención a todos los barrios”. La crisis habitacional, con la escasez de viviendas para alquilar, y el mal estado de la red vial agravan la situación. Además, la falta de médicos en centros de salud y el hospital municipal, junto a las demoras en los turnos, evidencian la incapacidad de Barrena para abordar las urgencias de la comunidad.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.