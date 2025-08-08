Se inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular en Tigre

Con el propósito de fortalecer el sistema de salud pública, el intendente Julio Zamora inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes" en Tigre centro.

El espacio de más de 1400 m² permite garantizar el acceso a una atención integral para todas las personas con patologías cardíacas, brindando servicios tanto en guardia y urgencias, como en consultorios especializados, con el objetivo de dar respuesta rápida y de calidad a la comunidad. La actividad contó con la presencia del diputado nacional, Facundo Manes.

“Este establecimiento lleva el nombre Genaro Serantes, en reconocimiento a un médico histórico y vecino de Tigre. Se trata de un importante sistema sanitario que permite solucionar problemas de salud de muchas personas del territorio, que hoy tienen que ir al hospital provincial y tienen mucho tiempo de espera debido a que contamos con un sistema bonaerense que está con algún grado de colapso”, indicó el jefe de la comuna.

Además, Zamora destacó: “Nosotros hablamos con hechos, como este hospital que construimos para la comunidad; la futura pileta de natación en General Pacheco; los dos teatros que estamos construyendo y la escuela que vamos a inaugurar en Benavídez. Somos una gestión que lleva 12 años y sigue pensando en la comunidad”.

El flamante hospital posee 12 camas de alta complejidad distribuidas entre terapia intensiva y unidad coronaria; un área de guardia equipada con 2 camas de shock room; 6 camas de observación; 3 consultorios y 4 quirófanos. Además, dispone de un angiógrafo digital, que es una tecnología que permite obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular.

Manes: "Invertir en salud es invertir en economía"

Durante el evento, también estuvo presente el diputado nacional, Facundo Manes, quien destacó la jornada como “histórica para el país” y agregó: “La complejidad que se ve acá es comparable con los mejores hospitales y sanatorios en la especialidad. Esta obra habla de inversión, e invertir en salud es invertir en economía, dado que tracciona el trabajo, la educación, la cohesión social y la seguridad”.

A su vez resaltó la importancia de la salud pública, la fuerte inversión del Gobierno comunal en el área y manifestó que el jefe comunal "representa lo mejor de la política en Argentina".

Por su parte, el intendente de Tigre, Julio Zamora, brindó un discurso donde destacó que el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular se ejecutó íntegramente con fondos locales que fueron aportados por la comunidad.

En tanto, el director del nuevo establecimiento, Dr. Denis Rafar, expresó: “Es un hecho histórico para la comunidad de Tigre, se trata de un hospital que va a cambiar la vida de los vecinos y vecinas de la ciudad. Este importante complejo hospitalario permitirá salvar muchas vidas”.

A su tiempo, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, afirmó: “Estamos en un contexto en donde vemos que se desfinancia la salud, la ciencia y hay recortes y ajustes en los lugares más sensibles. Acá en Tigre vemos trabajo, inversión y un Estado presente y cercano que responde y realiza políticas significativas para su comunidad”.