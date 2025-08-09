Balcarce avanza con políticas sociales, obras viales y entrega de escrituras para más familias
En una semana marcada por avances en infraestructura, entrega de escrituras y participación en encuentros regionales, el Municipio profundiza su compromiso con el desarrollo social, económico y urbano.Municipales09 de agosto de 2025Andrés Montero
En la Sala de Intendentes del Palacio Municipal se realizó un nuevo acto de firma de 40 escrituras de viviendas correspondientes a diferentes sectores de la ciudad.
Con esta ceremonia, más de 1.100 familias balcarceñas ya accedieron a la escritura de su hogar durante la gestión del intendente Esteban Reino.
La iniciativa se enmarca en el programa provincial “Mi escritura, mi casa”, impulsado por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Este programa de regularización dominial otorga títulos de propiedad gratuitos, garantizando a los vecinos y vecinas seguridad jurídica y acceso a nuevos derechos, como la posibilidad de gestionar la protección a la vivienda, solicitar créditos hipotecarios para ampliaciones o presentar la escritura como garantía.
Obras viales para mejorar la transitabilidad
En paralelo, el Municipio llevó adelante trabajos de mejoramiento de la infraestructura vial en la intersección de las calles 1 y 22, como parte del plan de reconstrucción del pavimento.
Las tareas se concentraron en recuadrar puntos críticos del asfalto, retirando el material deteriorado y reemplazándolo por hormigón, un compuesto más resistente y duradero.
Esta intervención busca optimizar la calidad de la calzada, mejorar la seguridad de circulación y garantizar una mayor vida útil del pavimento, beneficiando tanto a conductores como a peatones.
Participación en la Semana Social de Mar del Plata
El intendente Esteban Reino participó de la Semana Social organizada por la Diócesis de Mar del Plata, encabezando el panel sobre ambiente, desarrollo social, empleo y producción.
En ese espacio, presentó las principales políticas públicas implementadas por el Municipio, con una visión integral que contempla todas las etapas de la vida, promoviendo la inclusión, el crecimiento y la igualdad de oportunidades.
Entre las iniciativas mencionadas, Reino destacó:
La generación de lotes municipales con servicios
El programa “Club después del Cole”
El trabajo del Centro de Impulso Productivo y Social (CIPS)
El Geoparque Pun Antü como espacio educativo y turístico
El fortalecimiento del área de Deportes
El jefe comunal agradeció a la Pastoral Social de Mar del Plata por la invitación y por fomentar ámbitos de encuentro, reflexión y compromiso comunitario.
Una gestión con foco en las personas y el territorio
Las recientes acciones del Municipio de Balcarce reflejan una gestión que combina la atención de necesidades urgentes —como la mejora de la infraestructura vial— con políticas de mediano y largo plazo que apuntan a fortalecer el tejido social, promover el desarrollo productivo y garantizar derechos básicos como la seguridad en la tenencia de la vivienda.
