Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones

El relevamiento, realizado entre el 24 de julio y el 5 de agosto sobre 6.089 casos, arrojó un 38,1% de intención de voto para Fuerza Patria, alianza que encabeza Axel Kicillof, contra 37,3% para La Libertad Avanza, el frente que integra el PRO y que lidera el presidente Javier Milei.

La diferencia —menor a un punto— está sostenida por la ventaja de entre 15 y 20 puntos que el peronismo mantiene en la Tercera Sección Electoral, compensando la performance libertaria en otras zonas.

El tercer lugar lo ocupa Somos Buenos Aires, integrado por la UCR y figuras como Elisa Carrió y Florencio Randazzo, con 6,1%; le sigue el Frente de Izquierda-Unidad con 3%. El 2,9% votaría a otras fuerzas, el 4% en blanco y el 8,5% aún no decidió. “Hay una paridad muy grande, con el peronismo un paso adelante gracias al resultado en la Tercera Sección”, señaló Santiago Giorgetta, director asociado de Proyección.

Qué preocupa a los bonaerenses según la encuesta

La inseguridad sigue siendo el problema número uno: el 51,5% de los encuestados la mencionó como su principal preocupación. En segundo lugar, con 49,8%, aparecen los bajos salarios y la caída de ingresos familiares, casi en igualdad con la inseguridad, algo inédito según Giorgetta.

La inflación y el costo de los alimentos suman un 35,6%, mientras que el desempleo y el temor a perder el trabajo alcanzan el 25,1%, cifra que quintuplicó los niveles previos a la asunción de Milei.

Diferencias entre Conurbano e interior

En el Conurbano bonaerense, la inseguridad domina el ranking de preocupaciones, pero en el interior provincial los problemas económicos superan ampliamente a la cuestión de la seguridad.

Completan la lista de inquietudes la calidad en salud (22,3%), educación (22%), corrupción (21,7%), impuestos y tarifas (20,6%), funcionamiento de la Justicia (20,1%) y problemas de vivienda (15,2%).