Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.Encuestas11 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El relevamiento, realizado entre el 24 de julio y el 5 de agosto sobre 6.089 casos, arrojó un 38,1% de intención de voto para Fuerza Patria, alianza que encabeza Axel Kicillof, contra 37,3% para La Libertad Avanza, el frente que integra el PRO y que lidera el presidente Javier Milei.
La diferencia —menor a un punto— está sostenida por la ventaja de entre 15 y 20 puntos que el peronismo mantiene en la Tercera Sección Electoral, compensando la performance libertaria en otras zonas.
El tercer lugar lo ocupa Somos Buenos Aires, integrado por la UCR y figuras como Elisa Carrió y Florencio Randazzo, con 6,1%; le sigue el Frente de Izquierda-Unidad con 3%. El 2,9% votaría a otras fuerzas, el 4% en blanco y el 8,5% aún no decidió. “Hay una paridad muy grande, con el peronismo un paso adelante gracias al resultado en la Tercera Sección”, señaló Santiago Giorgetta, director asociado de Proyección.
Qué preocupa a los bonaerenses según la encuesta
La inseguridad sigue siendo el problema número uno: el 51,5% de los encuestados la mencionó como su principal preocupación. En segundo lugar, con 49,8%, aparecen los bajos salarios y la caída de ingresos familiares, casi en igualdad con la inseguridad, algo inédito según Giorgetta.
La inflación y el costo de los alimentos suman un 35,6%, mientras que el desempleo y el temor a perder el trabajo alcanzan el 25,1%, cifra que quintuplicó los niveles previos a la asunción de Milei.
Diferencias entre Conurbano e interior
En el Conurbano bonaerense, la inseguridad domina el ranking de preocupaciones, pero en el interior provincial los problemas económicos superan ampliamente a la cuestión de la seguridad.
Completan la lista de inquietudes la calidad en salud (22,3%), educación (22%), corrupción (21,7%), impuestos y tarifas (20,6%), funcionamiento de la Justicia (20,1%) y problemas de vivienda (15,2%).
Crece la desaprobación a Milei según una nueva encuesta nacional
La imagen del gobierno de Milei sigue perdiendo terreno mientras crecen las críticas y la oposición se posiciona como alternativa para las elecciones.
Encuesta sacude al oficialismo: ¿hay vuelta atrás con la economía?
Una encuesta nacional muestra que la desaprobación al Gobierno crece sin freno y la economía mete miedo: ¿qué piensa hoy el votante argentino?
Encuesta explosiva: Las candidaturas testimoniales, bajo la lupa
Una encuesta revela rechazo transversal a las candidaturas testimoniales: hasta votantes de Unión por la Patria las consideran engañosas. Enterate los detalles.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.
Crece la desaprobación a Milei según una nueva encuesta nacional
La imagen del gobierno de Milei sigue perdiendo terreno mientras crecen las críticas y la oposición se posiciona como alternativa para las elecciones.
Rugby Championship: Los Pumas y All Blacks se miden en Córdoba
Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship. Conocé la lista de jugadores y cómo conseguir tu entrada para el partido.