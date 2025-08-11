Luego de que en la última sesión se fijaran días y horarios para avanzar en distintos temas, con una agenda en buena parte impuesta por la oposición, la Cámara de Diputados afrontará una semana cargada de trabajo en comisiones. El objetivo central: emitir dictámenes sobre proyectos que van desde demandas de gobernadores hasta investigaciones vinculadas a criptomonedas.

Martes: economía y el caso $LIBRA

La actividad arrancará el martes a las 11, cuando la Comisión de Economía —que no estuvo entre las emplazadas en la última sesión— abra la jornada. Presidida por el pampeano Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria), se reunirá en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja para tratar un temario que incluye dos proyectos de ley y cuatro de resolución.

Más tarde, a las 17, será el turno de un plenario conjunto entre la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), y la de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato (Pro). Allí se discutirá un proyecto de la oposición que apunta a destrabar el funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, una iniciativa que ha generado debate tanto político como técnico.

Miércoles: jornada maratónica de comisiones

El miércoles concentrará la mayor parte de los encuentros y se perfila como un día de trabajo legislativo intenso. La agenda comenzará a las 10.30 en el segundo piso del Anexo “C” con un plenario entre la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (UP), y la de Presupuesto y Hacienda, encabezada por José Luis Espert (LLA). En esa reunión se debatirá un proyecto del diputado Facundo Manes (DpS) sobre la promoción de la salud cerebral, una temática que ha ganado relevancia en el ámbito sanitario y científico.

A las 12, en la misma sala, la Comisión de Presupuesto y Hacienda retomará el debate, esta vez para analizar uno de los proyectos impulsados por los gobernadores, enfocado en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la Nación transfiere a las provincias.

El ritmo continuará a las 14 con un plenario entre la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que conduce Daniel Gollán (UP), y la de Presupuesto. El tema: declarar la emergencia para el sector científico, en un contexto de reclamos por financiamiento y continuidad de programas de investigación.

Finalmente, a las 16, Presupuesto se reunirá de forma conjunta con la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por Lorena Villaverde (LLA), para abordar otro de los proyectos reclamados por los mandatarios provinciales: la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, clave para el financiamiento de obras y programas locales.

Proyectos que atraviesan la coyuntura

El cronograma muestra que, más allá de las diferencias políticas, los temas a tratar tienen un fuerte impacto en la relación Nación-provincias y en sectores estratégicos como la salud, la ciencia y la energía. Las comisiones serán escenario de negociaciones intensas, donde oficialismo y oposición medirán fuerzas no solo en la letra de los proyectos, sino también en la construcción de consensos de cara a futuras votaciones en el recinto.