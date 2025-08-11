Golía inauguró una oficina de licencia de Conducir en Rawson
Municipales11 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente de Chacabuco, Darío Golía, encabezó el acto de inauguración de la nueva sede de la Oficina de Licencia de Conducir en la localidad de Rawson.
Golía expresó: “En su momento fue un reclamo de Gustavo (Millán) y de muchos vecinos poder reabrir la oficina del Registro de las Personas acá, así como también pudimos traer la Defensoría del Pueblo, y hoy estamos inaugurando esta nueva sede de la Oficina de Licencia de Conducir”.
“Nos pusimos este desafío para cumplir este objetivo de tener una oficina propia. Hicimos el pedido, se nos había rechazado por falta de sistema, hasta que pudimos gestionar con el Ministro de Transporte de la Provincia, y obtuvimos la autorización. Es un beneficio grande para toda la localidad, también para los mayores, que deben renovarse año tras año”, remarcó.
Golía resaltó también el trabajo del Secretario de Gobierno, Javier Estévez, y la titular de la Oficina de Licencia de Conducir, Cintia Espejo.
Además, el Intendente destacó distintas obras realizadas en los últimos meses en la localidad, como la iluminación de la plaza principal General San Martín, también de la quinta de lo que fue el programa “Chacabuco para Todos” en su anterior gestión, las obras en el Jardín Nº 909, cuadras de iluminación próximas a ejecutarse, mejoramiento de calles, instalación del nuevo Centro de Educación Agraria (CEA) Nº 29 y nuevas carreras terciarias en la localidad.
Golía indicó que hubo una fuerte inversión en educación superior universitaria en Chacabuco, y anunció que “vamos a tener una casa en Chacabuco para los estudiantes de las localidades, para que puedan estudiar en la ciudad cabecera sin tener que trasladarse diariamente”.
