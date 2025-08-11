Repudio gremial al ataque israelí contra periodistas en Gaza
La CTA condenó el asesinato de 5 periodistas en Gaza y en Argentina piden arresto de Netanyahu por crímenes de guerra. Todos los detalles de la denuncia.Argentina11 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
La CTA Autónoma expresó su “más enérgico repudio” al ataque perpetrado por fuerzas israelíes contra una carpa de prensa de la cadena Al Jazeera, instalada en las afueras del hospital al-Shifa, en Gaza, que dejó un saldo de cinco trabajadores de prensa asesinados.
El hecho ocurrió el domingo 10 de agosto y se enmarca en un conflicto que ya acumula, según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), más de 185 comunicadores muertos en el enclave palestino desde el 7 de octubre de 2023.
Entre las víctimas se encuentran los reporteros Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqa, quienes habían recibido amenazas previas y eran señalados por las fuerzas israelíes como “terroristas”. También murieron los fotoperiodistas Musab al-Sharif, Mohammed Noufal e Ibrahim Zaher.
Acusaciones de silenciar la cobertura
La CTA acusó al Gobierno de Israel de llevar adelante un “silenciamiento sistemático” de periodistas para ocultar la magnitud de la ofensiva militar, que ya dejó más de 60.000 muertos —en su mayoría mujeres y niños— por bombardeos, francotiradores o hambre.
“La Central rechaza tanto el intento de callar a la prensa que está trabajando allí, como el genocidio contra el pueblo de Palestina”, señalaron desde la organización.
Pedido de detención de Netanyahu en Argentina
En paralelo, ATE Capital —representada por su secretario general, Daniel Catalano— junto a H.I.J.O.S. Capital, presentó una denuncia formal ante la Justicia Federal para que se ordene la detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La presentación, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 7, a cargo de Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan, se apoya en las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) el 21 de noviembre de 2024 y en el artículo 59 del Estatuto de Roma, ratificado por Argentina.
Visita programada y principio de justicia universal
Los denunciantes solicitan que se libre una orden de captura antes de la posible llegada de Netanyahu al país, prevista entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025, según información publicada por medios nacionales.
De manera subsidiaria, piden aplicar el principio aut dedere aut iudicare (“extraditar o juzgar”), para que, si no es entregado a la CPI, sea sometido a juicio en tribunales argentinos.
Argumentos y respaldo internacional
La denuncia cita el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que describe la violencia ejercida por Israel desde octubre de 2023 como parte de un plan de desplazamiento forzado y destrucción de Gaza.
También se menciona un reporte de la Comisión Internacional Independiente, que documenta crímenes cometidos por las Fuerzas de Defensa de Israel contra manifestantes palestinos, con un saldo de 184 muertos y más de 6.100 heridos.
“Argentina debe cumplir sus compromisos internacionales y no otorgar impunidad frente a violaciones masivas de derechos humanos”, remarcaron los firmantes, en alusión a intentos de potencias como Estados Unidos de deslegitimar la acción de la CPI.
