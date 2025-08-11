Javier Milei volverá a ponerse al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires este jueves, con un acto en el Estadio Atenas de La Plata. El evento, previsto para las 18, busca reforzar la presencia libertaria rumbo a las legislativas del 7 de septiembre, en un territorio clave donde las encuestas no lo favorecen.

El desembarco en la capital bonaerense llegará días después de que el Presidente fuera acusado de difundir un video manipulado con inteligencia artificial para desprestigiar al gobernador Axel Kicillof. En las imágenes, adulteradas digitalmente, se recortó una frase para que pareciera que el mandatario provincial no tenía propuestas. La operación, rápidamente desmentida, fue replicada por el vocero presidencial Manuel Adorni y otros referentes oficialistas.

Un acto para mostrar músculo político… y contener el desgaste

La Libertad Avanza espera reunir a unas 6.000 personas en un distrito históricamente peronista. El anfitrión será Francisco Adorni, candidato por la Octava Sección y hermano del vocero presidencial, con la logística a cargo de Sebastián Pareja y Santiago Caputo, dos hombres de confianza del oficialismo.

Este acto provincial se producirá apenas una semana después de la polémica foto en La Matanza, donde Milei posó junto a sus candidatos con una bandera que banalizaba el “Nunca Más”. La postal generó un fuerte rechazo en organismos de derechos humanos y dirigentes opositores.

Encuestas dispares y terreno difícil

Aunque en las últimas horas circuló el sondeo de una consultora vinculada a Fernando “Chino” Navarro que lo muestra ganador en la mayoría de las secciones bonaerenses, la preocupación crece en el oficialismo nacional: en la Tercera sección electoral —que incluye La Matanza— el peronismo mantiene ventaja. Analistas señalan que la ofensiva mediática contra Kicillof busca desgastar su imagen en ese bastión.

Candidatos poco conocidos y mensajes de impacto

Entre las prioridades de LLA está dar visibilidad a sus aspirantes, muchos de ellos sin trayectoria política conocida. Entre ellos se encuentran Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta) y Alejandro Speroni (Séptima).

El viernes, luego de haber posado con el polémico cartel también lanzaron un spot provincial con el lema “Kirchnerismo nunca más”, atacando a Cristina Fernández, Alberto Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof, y cerrando con el característico grito de Milei: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Camino a septiembre y octubre

Aunque octubre, con la elección nacional, es el objetivo final, el oficialismo sabe que un buen desempeño en septiembre puede ser clave. En la boleta bonaerense de diputados nacionales ya está confirmado José Luis Espert como primer candidato, mientras que el PRO ocupará tres lugares “entrables” con Diego Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro. El resto de los nombres deberá definirse antes del próximo domingo, cuando vence el plazo para presentar listas ante la Justicia Electoral.