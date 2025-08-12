Lucía Gómez encabezó acto de firma de escrituras

Se llevó a cabo en el Palacio Municipal un acto de firma de escrituras que marcó un momento significativo para 26 familias del distrito.

Durante el encuentro, encabezado por la intendenta municipal Lucía Gómez, junto a funcionarios del Ejecutivo local y miembros de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se suscribieron las escrituras sociales que otorgan a los vecinos y vecinas la seguridad jurídica sobre sus hogares.

“Hoy no solo firmamos papeles, hoy reafirmamos nuestro compromiso con cada vecino y vecina para que el sueño de la casa propia sea una realidad en todo el distrito”, destacó la jefa comunal.