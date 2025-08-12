Lucía Gómez encabezó acto de firma de escrituras
Veintiséis familias de Adolfo G. Chaves firmaron sus escrituras. El acto contó con la presencia de la intendenta Lucía Gómez, funcionarios municipales y representantes de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.Municipales12 de agosto de 2025Soledad Castellano
Se llevó a cabo en el Palacio Municipal un acto de firma de escrituras que marcó un momento significativo para 26 familias del distrito.
Durante el encuentro, encabezado por la intendenta municipal Lucía Gómez, junto a funcionarios del Ejecutivo local y miembros de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se suscribieron las escrituras sociales que otorgan a los vecinos y vecinas la seguridad jurídica sobre sus hogares.
“Hoy no solo firmamos papeles, hoy reafirmamos nuestro compromiso con cada vecino y vecina para que el sueño de la casa propia sea una realidad en todo el distrito”, destacó la jefa comunal.
Bouvier entregó escrituras a trece familias de Rojas
El intendente de Rojas, Román Bouvier, otorgó las escrituras que se enmarcan en la Ley 24374.
Plan vial histórico: suman 72 cuadras más al programa de repavimentación en Bahía Blanca
El Municipio, con financiamiento provincial, recibió propuestas para repavimentar 72 cuadras distribuidas en distintos barrios.
Alak inauguró el Centro Integral de Niñez y Adolescencia
El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, dijo que el objetivo es brindar respuesta a la realidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y en conflicto con la ley penal.
Acerbo remarcó su compromiso con obras de infraestructura escolar
El jefe comunal de Daireaux, Alejandro Acerbo, visitó la Escuela Secundaria n°4 y se comprometió a realizar obras de refacción y mejoras.
Rugby Championship: Los Pumas y All Blacks se miden en Córdoba
Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship. Conocé la lista de jugadores y cómo conseguir tu entrada para el partido.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Nuevo ranking de intendentes reacomoda el mapa político
Una nueva encuesta en el GBA dejó subas, caídas y un ascenso que pocos esperaban. El tablero político del conurbano se mueve fuerte: Todos los números.