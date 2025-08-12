Paritarias bonaerenses: nueva oferta para docentes y estatales

La Provincia mejoró su oferta salarial a docentes y mantiene negociaciones con estatales. La paritaria bonaerense busca cerrarse antes del viernes.

Política12 de agosto de 2025Pamela OrellanaPamela Orellana
Paritaria docentes bonaerenses
Paritaria docentes bonaerenses

El gobierno bonaerense y los gremios docentes mantuvieron este martes por la mañana una nueva reunión virtual en el marco de las paritarias salariales previas a las elecciones legislativas provinciales.

Tras el rechazo unánime a la primera oferta, que proponía un aumento del 3,2% en dos tramos (agosto y octubre), la Provincia mejoró la propuesta y ofreció un incremento del 5%, también dividido en dos pagos, a cobrarse en septiembre y noviembre respectivamente.

Además, se incorporó una cláusula de monitoreo para septiembre y una reapertura de negociaciones en octubre, en un intento por acercar posiciones.

Gelené realizó gestiones para la recomposición del servicio de TDALas Flores avanza con gestiones para restituir el servicio de TDA y potenciar el deporte local

Estatales convocados a una nueva reunión

En paralelo, los trabajadores estatales fueron convocados para una reunión presencial este martes a las 12:30 en el Ministerio de Trabajo.

El Gobierno bonaerense mantiene firme la propuesta de aumento para agosto y octubre, pero no contempla un incremento para septiembre, punto reclamado por los estatales, que exigen un ajuste mayor a lo ofrecido.

Según fuentes sindicales, la negociación no está cerrada y se espera que las discusiones definan un acuerdo antes del viernes, fecha límite para que el aumento salarial pueda incluirse en las liquidaciones de este mes.

Paritaria estatales bonaerenses

Reclamos sindicales y panorama de la negociación

Desde los gremios, como Fegeppba, ATE y UPCN, consideraron insuficiente la oferta inicial y reclaman una mejora acorde al fuerte deterioro del poder adquisitivo y la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores estatales y docentes.

Para ATE la propuesta no cumplía además con otras demandas presentadas como un aumento diferencial para las y los Auxiliares de Educación y becas de capacitación de salud.

Otro punto reclamado por el Sindicato se expresa en la necesidad de la reubicación excepcional de 1 categoría, los pases de becas de capacitación a becas de contingencia, el pase a planta permanente de todas y todos los trabajadores temporarios; mayor cantidad de designaciones para regularizar la falta de personal, incluyendo la regularización de cargos del Artículo 13 por acto público; y la derogación de la Resolución 293.

Pamela Baffoni, secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de Carmen de PatagonesEntrevista GLP. La secretaria Baffoni destacó el financiamiento provincial para la obra que "frenará la erosión costera" en Patagones

Por su parte, el Frente Gremial Docente también exigió mejores condiciones y advirtió que la propuesta debía ser superadora para evitar un conflicto.

Desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) cuya seccional bonaerense conduce Edith Contreras, había calificado la oferta del 3,2% como "paupérrima", y tras rechazarla solicitaron a las autoridades provinciales que se aboquen "a mejorar el salario docente antes de invertir tantas horas a la campaña política".

El gobierno de Axel Kicillof buscará cerrar las negociaciones esta semana para garantizar el pago del incremento salarial junto con los sueldos de agosto.

¿Considera que la situación económica puede generar un aumento de protestas y/o cacerolazos?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado