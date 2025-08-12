Paritarias bonaerenses: nueva oferta para docentes y estatales

El gobierno bonaerense y los gremios docentes mantuvieron este martes por la mañana una nueva reunión virtual en el marco de las paritarias salariales previas a las elecciones legislativas provinciales.

Tras el rechazo unánime a la primera oferta, que proponía un aumento del 3,2% en dos tramos (agosto y octubre), la Provincia mejoró la propuesta y ofreció un incremento del 5%, también dividido en dos pagos, a cobrarse en septiembre y noviembre respectivamente.

Además, se incorporó una cláusula de monitoreo para septiembre y una reapertura de negociaciones en octubre, en un intento por acercar posiciones.

Estatales convocados a una nueva reunión

En paralelo, los trabajadores estatales fueron convocados para una reunión presencial este martes a las 12:30 en el Ministerio de Trabajo.

El Gobierno bonaerense mantiene firme la propuesta de aumento para agosto y octubre, pero no contempla un incremento para septiembre, punto reclamado por los estatales, que exigen un ajuste mayor a lo ofrecido.

Según fuentes sindicales, la negociación no está cerrada y se espera que las discusiones definan un acuerdo antes del viernes, fecha límite para que el aumento salarial pueda incluirse en las liquidaciones de este mes.

Reclamos sindicales y panorama de la negociación

Desde los gremios, como Fegeppba, ATE y UPCN, consideraron insuficiente la oferta inicial y reclaman una mejora acorde al fuerte deterioro del poder adquisitivo y la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores estatales y docentes.

Para ATE la propuesta no cumplía además con otras demandas presentadas como un aumento diferencial para las y los Auxiliares de Educación y becas de capacitación de salud.

Otro punto reclamado por el Sindicato se expresa en la necesidad de la reubicación excepcional de 1 categoría, los pases de becas de capacitación a becas de contingencia, el pase a planta permanente de todas y todos los trabajadores temporarios; mayor cantidad de designaciones para regularizar la falta de personal, incluyendo la regularización de cargos del Artículo 13 por acto público; y la derogación de la Resolución 293.

Por su parte, el Frente Gremial Docente también exigió mejores condiciones y advirtió que la propuesta debía ser superadora para evitar un conflicto.

Desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) cuya seccional bonaerense conduce Edith Contreras, había calificado la oferta del 3,2% como "paupérrima", y tras rechazarla solicitaron a las autoridades provinciales que se aboquen "a mejorar el salario docente antes de invertir tantas horas a la campaña política".

El gobierno de Axel Kicillof buscará cerrar las negociaciones esta semana para garantizar el pago del incremento salarial junto con los sueldos de agosto.