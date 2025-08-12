Diego Guelar, exembajador en China, la Unión Europea y Brasil, y actualmente candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la Ucedé, lanzó una dura acusación contra Mauricio Macri. No solo cuestionó la estrategia electoral del fundador del PRO, sino que también lo insultó abiertamente al responsabilizarlo por la alianza con La Libertad Avanza (LLA) y por el retroceso político del partido amarillo.

Consultado sobre quién puso “el último clavo al cajón del PRO”, Guelar respondió sin rodeos: “Mauricio Macri, sin lugar a duda. Es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático”.

A continuación, el exembajador admitió no comprender los motivos de Macri y añadió: “Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, ¿qué diablos le pasó?”.

Influencia del clima político actual

Ante el asombro de los entrevistadores por el tono de sus declaraciones, Guelar se justificó aludiendo al contexto político que impone el presidente Javier Milei: “Tengo una influencia, estoy influenciado por la era Javier Milei, tengo el insulto más fácil, justo ahora que él dice que no lo va a hacer”.

El dirigente consideró que Macri desperdició una oportunidad histórica comparable a la que tuvieron líderes como Juan Domingo Perón o Hipólito Yrigoyen: “No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la de Perón o Yrigoyen. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró”.

Sin explicaciones racionales

Guelar insistió en que no encuentra una explicación clara para el accionar de Macri: “Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por los cuentos, las historietas. Entonces digo, no sé, pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber, porque él es un personaje de la historia más allá de su intencionalidad”.

En tono irónico, remató: “Tal vez su objetivo es ser el campeón mundial de bridge”.

Además, reconoció parte de la responsabilidad en el declive del PRO: “Me incluyo entre los responsables de este desastre. En estos ocho meses vengo pidiendo una interna para ser candidato por decisión de la gente a senador en un frente en lo que era Juntos por el Cambio. No hubo nada de eso”.

Ratificación de sus palabras y visión del PRO

Horas después, en diálogo con Radio Mitre, el exembajador reafirmó su insulto y lo justificó como una manera de expresar su rechazo: “Fue una forma diplomática de expresar mi absoluto desacuerdo de haber hecho desaparecer al PRO”.

En redes sociales, Guelar volvió a marcar su postura: “El PRO debería haber conformado una COALICIÓN con LLA, sin DESAPARECER… el ÚNICO que representa las ‘Banderas de PRO’ en esta elección somos UCEDE y yo”.

Otros dirigentes también cuestionan la alianza

Las críticas de Guelar se suman a las de otros referentes históricos del PRO. Horacio Rodríguez Larreta fue el primero en manifestar su desacuerdo, rompiendo con el partido para presentarse a las elecciones porteñas con una lista propia.

Más recientemente, María Eugenia Vidal también expresó su rechazo al pacto con los libertarios: “Creo que hay que construir el post-mileísmo. No hay que seguir construyendo contra algo, sino a favor de una Argentina con oportunidades reales”.

El contexto de la disputa

La interna del PRO se intensificó después de que Macri firmara un acuerdo con LLA que incluyó la renuncia al tradicional color amarillo y la adopción del nombre del partido de Javier y Karina Milei. El pacto se cerró tras la derrota del PRO en las elecciones porteñas del 18 de mayo.

Defendiendo su decisión, Macri argumentó: “Lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país. Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad”.