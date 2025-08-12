Mendoza supervisó el avance del nuevo Centro de Gestión y Participación Ciudadana de Bernal

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, supervisó el avance en la obra del nuevo Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) de Bernal, que se está construyendo en la calle 9 de Julio 186.

“Este Centro de Gestión y Participación Ciudadana es el primero que es del Municipio, construido por nosotros, en un terreno municipal y con fondos propios. Y está acá en Bernal. Todas las obras que nosotros hacemos, como gestión del Estado, el progreso que con mucho esfuerzo se va notando en Quilmes es de los vecinos y de las vecinas. Cuidar estos lugares sirve para que el Estado sea mejor, que funcione y que sea eficiente”, señaló Mayra.

Y sostuvo: “Creemos en la eficiencia del Estado. Por eso los centros de gestión son muy importantes para nosotros y aquí en Bernal la verdad es que va a ser de mucho uso. Acá veo vecinos y vecinas que se organizan siempre para las demandas y las problemáticas que pueden surgir en los barrios y se van a poder tramitar acá; la idea también es poder tener esta atención descentralizada y que lo tengan lo más cerca posible de sus casas”.

Por su parte, Ceci Soler expresó: “Este era un lugar que estaba abandonado hace muchos años, en muy mal estado y lo pudimos poner en valor. De esta manera vamos a sumar un espacio descentralizado para la gestión comunitaria y participativa acá, y además va a contener una plaza pública abierta a quien quiera disfrutarla durante el día. Así que todo esto va a mejorar la cercanía de la gestión en Bernal y en toda la zona de referencia”.

Detalles del CGPC

El nuevo CGPC contará con oficinas administrativas, zona de servicios y un punto de atención de Provincia NET, además de un espacio exterior, abierto al público, y equipamiento urbano e iluminación. En una segunda etapa, se prevé incorporar un salón de usos múltiples.



A su vez, en el lugar ya se hizo la demolición y limpieza del predio, y actualmente se están realizando tareas de mampostería e instalaciones. La obra tiene como objetivos estratégicos facilitar la descentralización de servicios, promover la integración comunitaria y favorecer la accesibilidad mediante infraestructura institucional.

Fueron parte de la actividad el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; el subsecretario de Deportes y Entidades de Bien Público y candidato a Concejal, Nicolás Mellino; el subsecretario de Hábitat, Esteban Salaberry; la directora de Obras, Carla Ruffo, y la candidata a Concejala Suplente, Susana Proni.