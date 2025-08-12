Mendoza supervisó el avance del nuevo Centro de Gestión y Participación Ciudadana de Bernal
La mandamás de Quilmes dijo que "Cuidar estos lugares sirve para que el Estado sea mejor, que funcione y que sea eficiente".Municipales12 de agosto de 2025Soledad Castellano
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, supervisó el avance en la obra del nuevo Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) de Bernal, que se está construyendo en la calle 9 de Julio 186.
“Este Centro de Gestión y Participación Ciudadana es el primero que es del Municipio, construido por nosotros, en un terreno municipal y con fondos propios. Y está acá en Bernal. Todas las obras que nosotros hacemos, como gestión del Estado, el progreso que con mucho esfuerzo se va notando en Quilmes es de los vecinos y de las vecinas. Cuidar estos lugares sirve para que el Estado sea mejor, que funcione y que sea eficiente”, señaló Mayra.
Y sostuvo: “Creemos en la eficiencia del Estado. Por eso los centros de gestión son muy importantes para nosotros y aquí en Bernal la verdad es que va a ser de mucho uso. Acá veo vecinos y vecinas que se organizan siempre para las demandas y las problemáticas que pueden surgir en los barrios y se van a poder tramitar acá; la idea también es poder tener esta atención descentralizada y que lo tengan lo más cerca posible de sus casas”.
Por su parte, Ceci Soler expresó: “Este era un lugar que estaba abandonado hace muchos años, en muy mal estado y lo pudimos poner en valor. De esta manera vamos a sumar un espacio descentralizado para la gestión comunitaria y participativa acá, y además va a contener una plaza pública abierta a quien quiera disfrutarla durante el día. Así que todo esto va a mejorar la cercanía de la gestión en Bernal y en toda la zona de referencia”.
Detalles del CGPC
El nuevo CGPC contará con oficinas administrativas, zona de servicios y un punto de atención de Provincia NET, además de un espacio exterior, abierto al público, y equipamiento urbano e iluminación. En una segunda etapa, se prevé incorporar un salón de usos múltiples.
A su vez, en el lugar ya se hizo la demolición y limpieza del predio, y actualmente se están realizando tareas de mampostería e instalaciones. La obra tiene como objetivos estratégicos facilitar la descentralización de servicios, promover la integración comunitaria y favorecer la accesibilidad mediante infraestructura institucional.
Fueron parte de la actividad el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; el subsecretario de Deportes y Entidades de Bien Público y candidato a Concejal, Nicolás Mellino; el subsecretario de Hábitat, Esteban Salaberry; la directora de Obras, Carla Ruffo, y la candidata a Concejala Suplente, Susana Proni.
Ferraris: “Es un paso histórico para Leandro N. Alem”
El intendente Carlos Ferraris confirmó que Aceitera General Deheza adquirió un predio de 90 hectáreas para instalar una planta de procesamiento de maní que empleará a más de 100 personas y exportará a Europa.
Marini anunció mejoras para la Policía y obras para los Juegos Bonaerenses 2025
El municipio entregó neumáticos para móviles policiales con una inversión de más de $13 millones y anunció obras por $10 millones para recibir la Etapa Interregional de los Juegos Bonaerenses.
Bouvier entregó escrituras a trece familias de Rojas
El intendente de Rojas, Román Bouvier, otorgó las escrituras que se enmarcan en la Ley 24374.
Plan vial histórico: suman 72 cuadras más al programa de repavimentación en Bahía Blanca
El Municipio, con financiamiento provincial, recibió propuestas para repavimentar 72 cuadras distribuidas en distintos barrios.
Rugby Championship: Los Pumas y All Blacks se miden en Córdoba
Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship. Conocé la lista de jugadores y cómo conseguir tu entrada para el partido.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Nuevo ranking de intendentes reacomoda el mapa político
Una nueva encuesta en el GBA dejó subas, caídas y un ascenso que pocos esperaban. El tablero político del conurbano se mueve fuerte: Todos los números.