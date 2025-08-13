Álvarez y Decuzzi inauguraron la nueva Plaza Triángulo Villa Balcarce
Las obras y trabajos de puesta en valor en conjunto con la Fundación Pupi permitieron la erradicación de un histórico basural.Municipales13 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, inauguraron la nueva Plaza Triángulo Villa Balcarce (Quirno Costa y Dardo Rocha), en Remedios de Escalada.
“Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo por Lanús. Nos pone muy contentos lograr estas cosas en comunidad. Frente a tanto egoísmo e individualismo, este nuevo espacio es una bocanada de aire fresco. Con todo lo que venimos haciendo, desde el Municipio estamos transformando radicalmente la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, remarcó Julián Álvarez.
Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Pupi, Juan Manuel de la Fuente, manifestó: “Cuando surgió la idea de parte de Julián (Álvarez) nos llenó de alegría porque hace 25 años que luchamos para que los chicos dispongan de un lugar sano donde puedan crecer y desarrollarse”.
Detalles de la obra
La obra cuenta con islas de piso blando anti-choque en las zonas de recreación, juegos aeróbicos, mobiliario urbano y una cancha de fútbol tenis. Además, se trabajó en la recuperación de veredas; reforestación e incorporación de iluminación en la zona; equipamiento de la plaza y su extensión; pintura y puesta en valor de la infraestructura vial en los alrededores. El objetivo central fue transformar el basural histórico del lugar en un punto deportivo, recreativo y de encuentro para el disfrute de la comunidad.
Lanús Gobierno hace tiempo viene trabajando en la erradicación de basurales; ejemplo de esto es la nueva plaza de Chubut y Hernandarias, en Villa Caraza, que forma parte del Parque Lineal del Oeste, y la puesta en valor de los alrededores del Cementerio Municipal, en la esquina de Almeyra y Centenario Uruguayo, Remedios de Escalada, donde se realizó un homenaje mural al Gol del Siglo de Diego Maradona.
Acompañaron al intendente de Lanús, Julián Álvarez, y al secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Mauro Iezzi; la secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Meana; y el director ejecutivo de la Fundación Pupi, Juan Manuel de la Fuente, entre otras autoridades.
