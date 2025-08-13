Pisano y Bucca se reunieron con empleados municipales beneficiarios de lotes con servicios 2

En el marco del Programa Lotes con Servicios 2, el intendente Marcos Pisano y el senador Eduardo “Bali” Bucca se reunieron con empleados municipales beneficiarios de terrenos equipados con todos los servicios esenciales.

El encuentro, contó también con la participación de la directora de Recursos Humanos, Lorena Gallego, y el secretario de Hacienda, Javier Erreca, junto a integrantes del equipo municipal que llevan adelante la planificación y concreción de políticas habitacionales.

Los lotes adjudicados incluyen electricidad, gas, cloacas, agua corriente, cordón cuneta y calles estabilizadas, condiciones que permiten a los beneficiarios proyectar y desarrollar su vivienda en un entorno adecuado.

Pisano resaltó el valor de este reconocimiento: “Los trabajadores municipales son parte fundamental de esta ciudad. Apostar a su bienestar y al de sus familias es una manera de devolverles el compromiso y la vocación que ponen en cada tarea que realizan”.

En la misma línea, Bucca destacó: “Acompañar a quienes sirven todos los días a Bolívar es también fortalecer la esperanza de un futuro mejor y la certeza de que el esfuerzo tiene recompensa”.

Esta iniciativa se suma a acciones previas de la gestión, como el reconocimiento a Bomberos Voluntarios, reafirmando la política de valorar el trabajo y la entrega de quienes contribuyen al desarrollo de la comunidad.

Un nuevo impulso a la producción local

En otra jornada de actividades, el intendente Pisano visitó el primer frigorífico avícola instalado en el Parque Industrial de Bolívar, un emprendimiento de la familia bolivarense encabezada por Franco Baena.

Este proyecto productivo, iniciado hace algunos años, ha sido acompañado por el Municipio mediante asesoramiento técnico y apoyo constante, lo que permitió que los emprendedores accedieran a un lote con todos los servicios esenciales gracias a la infraestructura desarrollada en el Parque.

La apertura de este frigorífico representa no solo una fuente de generación de empleo, sino también un paso clave en el arraigo de la producción local, incorporando un nuevo eslabón en la cadena alimentaria del distrito.

Parque Industrial: motor de desarrollo

La instalación de este emprendimiento confirma el rol estratégico del Parque Industrial como espacio para que los proyectos productivos se consoliden. Con energía, servicios y planificación, este polo de actividad se mantiene como un motor para el desarrollo industrial de Bolívar.

Desde la gestión municipal, el compromiso es claro: seguir apostando al trabajo, la producción y la generación de nuevas oportunidades para los vecinos.