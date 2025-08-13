Sujarchuk apuntó contra "la crueldad" del gobierno nacional

En declaraciones radiales, Sujarchuk afirmó que "es un despropósito lo que viene haciendo el Gobierno en cada campaña electoral". De esa manera, rechazó que el Presidente haya compartido en sus redes un video modificado con Inteligencia Artificial en el que manipula una frase del gobernador bonaerense.

Y recordó “Ya se lo hizo a Mauricio Macri, al gobernador Llaryola y ahora a Axel Kicillof”.

El alcalde dijo que Milei, cada vez que tiene que enfrentar a alguien, "cae en lo más bajo y en la mayor irresponsabilidad institucional, que es emular con Inteligencia Artificial o algún programa de edición algo que el autor no dijo, hecho que habla de la vocación de esta gestión de hacer campaña como gobierna: de manera cruel".

Listas

En cuanto al debate por la conformación de la lista a diputados nacionales, el alcalde de Escobar resaltó que “tiene que ser alguien que pueda sintetizar a la mayoría de Fuerza Patria, la gestión que se viene realizando en la Provincia y la capacidad de enfrentar a los candidatos del oficialismo que llevan adelante un cúmulo de mentiras, con un nivel de dislate en la economía, en la crueldad, el ataque a la discapacidad y en materia seguridad”.