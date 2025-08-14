Milei llega a La Plata en baja y Kicillof le disputa el foco

En un clima de encuestas adversas y con la mira puesta en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, Javier Milei desembarca este jueves en La Plata con un acto en el Club Atenas. Pero lejos de ser el protagonista excluyente, el presidente enfrentará una “pantalla dividida” con el gobernador Axel Kicillof, que desplegará una intensa agenda de gestión en la Región Capital.

Encuestas que preocupan y un acto sin exclusividad

Según un relevamiento de Proyección Consultores, La Libertad Avanza cosecha un 37,3% de intención de voto en la provincia, frente al 38,1% de Fuerza Patria, que encabeza Kicillof. El dato más preocupante para el oficialismo libertario es la Tercera sección electoral, donde Verónica Magario arrasa con el 46,4% contra el 31,3% del candidato de Milei, Maximiliano Bondarenko.

Además, según trascendió en las últimas horas, Milei tendría previsto ausentarse el mismo fin de semana de las elecciones bonaerenses para viajar a Estados Unidos, su destino favorito, y asistir en Las Vegas a un show de su ex pareja, Fátima Flórez. La decisión alimenta la versión de que el Presidente buscaría evitar quedar asociado a una eventual derrota libertaria en la provincia.

En este contexto, el mandatario libertario intentará hoy reforzar su presencia en territorio bonaerense con un discurso que, bajo el lema “Kirchnerismo Nunca Más”, buscará polarizar con Kicillof. Será a las 19.30, a apenas siete cuadras de la Gobernación, acompañado por sus ocho candidatos seccionales y dirigentes como Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y José Luis Espert.

No habrá listas VIP ni accesos diferenciados: el ingreso será por orden de llegada. Incluso se espera la presencia de Las Fuerzas del Cielo, el ala juvenil del espacio, tras quedar fuera de las listas provinciales.

Kicillof responde con gestión y obras

Mientras Milei habla de economía y seguridad, Kicillof mostrará hechos concretos. Este jueves inaugurará el Centro de Salud Mental en Berisso, entregará más de 750 escrituras entre Berisso y Ensenada, habilitará un nuevo destacamento de bomberos y cerrará la jornada en La Plata con la inauguración de la obra del Diagonal 74 junto al intendente Julio Alak.

“La campaña es mostrar que lo que hacemos es a contramano de lo que pregona el Gobierno nacional”, afirmó Kicillof. Y agregó: “Cuando Milei decía ‘sin Estado’ se olvidó de decir que eso es sin rutas, sin escuelas, sin hospitales”.

Territorio en disputa

La jornada será un nuevo capítulo en la disputa territorial que ambos ya protagonizaron en La Matanza, cuando Kicillof lo acusó de montar “un pequeño operativo de marketing” y “huir” tras estar apenas 20 minutos en el distrito.

Ahora, la pelea se da en el corazón político de la provincia, con dos estrategias opuestas: Milei busca encender la polarización con consignas y críticas, mientras Kicillof refuerza su imagen con obras y gestión visible.

Con más de 14,3 millones de electores y una elección que definirá la mitad de la Legislatura bonaerense, la pulseada entre el avance liberal en el interior y el conurbano norte, contra la fortaleza peronista en el sur, se intensifica. En La Plata, este jueves, esa tensión tendrá su versión más gráfica: un presidente que llega a pelear protagonismo y un gobernador que ya lo ocupa.