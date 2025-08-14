Transparencia electoral: revisan boletas para septiembre

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires inicia este jueves la audiencia de exhibición de modelos de boletas partidarias para las elecciones provinciales del 7 de septiembre de 2025. La medida busca garantizar la transparencia del proceso electoral y permitir que las agrupaciones políticas verifiquen el diseño y contenido de las boletas antes de su oficialización.

Según la resolución publicada por la Junta Electoral, la audiencia tiene como único objetivo que los apoderados de las asociaciones políticas se expidan sobre los modelos de boletas presentados ante el organismo. Esto asegura el respeto al principio de igualdad y el pleno ejercicio de los derechos políticos, evitando confusiones o errores antes de la impresión oficial.

La audiencia se realizará hoy desde las 10:30 horas en la sede del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, ubicada en calle 8 entre 50 y 51, en el marco del convenio de colaboración vigente.

Los apoderados comenzaron a acreditarse desde las 8:30 horas, inscribiéndose en las planillas disponibles en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal. La exhibición de los modelos de boletas estaba prevista a partir de las 9 hasta el inicio formal de la sesión.

Procedimiento durante la audiencia

El ingreso de cada grupo está sujeto a la disponibilidad de turnos, retirándose la planilla correspondiente una vez que el turno anterior haya culminado. Durante la audiencia, los apoderados deberán indicar expresamente si desean formular impugnaciones sobre los modelos de boletas. Todas las impugnaciones serán analizadas en la misma sesión para su posterior resolución por la Junta Electoral.

Finalizada la audiencia, se pondrán a disposición de los apoderados las carpetas con los errores detectados, los cuales se considerarán notificados a partir de hoy.

Financiamiento y detalles técnicos de las boletas

El Gobierno bonaerense formalizó el valor de referencia para la impresión de boletas: $13,93 por unidad, con cobertura equivalente a una boleta por elector. La resolución establece que las boletas deben confeccionarse en papel obra de 60 gramos o equivalente no transparente, con anverso de color según la fuerza política y reverso blanco. Las dimensiones son de 12 x 19 centímetros, que todas las agrupaciones deberán respetar.

El financiamiento se realizará mediante transferencia directa a cuentas bancarias de cada agrupación, contra presentación de facturas válidas, y podrán iniciar el cobro hasta el 31 de diciembre de 2025, según autorizó la Dirección de Contabilidad del Ministerio.

Para ello, la Junta Electoral debe remitir al Ministerio de Gobierno la nómina de agrupaciones con candidaturas oficializadas, identificando apoderados, directivos, categorías, distritos, número de electores y cuentas bancarias habilitadas. Esta información servirá para calcular el monto total correspondiente a cada espacio político.

Firma y aval institucional

La audiencia y las medidas fueron avaladas por la presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, y por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con el respaldo de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado. La resolución fue publicada en la página oficial del organismo y el Boletín Oficial.