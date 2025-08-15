A menos de un mes de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, Fuerza Patria pisa el acelerador en la provincia de Buenos Aires con actos, recorridas, spots y hasta una batalla judicial por la habilitación de una candidata.

El gobernador Axel Kicillof combinó inauguraciones y anuncios con mensajes directos contra Javier Milei, quien encabezó un acto en La Plata para presentar a sus candidatos. Desde Berisso, al abrir un Centro Comunitario de Salud Mental, Kicillof apuntó: “El freno a la ausencia y la motosierra de Milei se puede poner gobernando, marchando, pero sobre todo con la boleta de Fuerza Patria, que es la oposición al ajuste”.

En Ensenada, junto a Verónica Magario, entregó títulos de propiedad, equipamiento escolar y defendió la presencia del Estado: “Mientras el Gobierno nacional apuesta al egoísmo y al ‘sálvese quien pueda’, nosotros respondemos con más Estado”. En La Plata, junto al intendente Julio Alak, pidió que “el enojo contra el ajuste se exprese en las urnas eligiendo la boleta de Fuerza Patria”.

Moreno: campaña con IA contra el “afuera” de Milei

En paralelo, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó un spot de campaña que reversiona con inteligencia artificial la célebre escena de Milei arrancando carteles de ministerios. En este caso, los carteles representan aumentos salariales, jubilaciones dignas, heladeras llenas, remedios oncológicos y la posibilidad de llegar a fin de mes. Entre cada gesto del Milei generado con IA, aparecen imágenes de protestas y testimonios críticos. El mensaje final: “Afuera quedamos todos. Si querés parar a Milei vamos con Fuerza Patria”.

Fernández aclaró en redes que el video fue modificado con IA, diferenciándolo de las “fake news y operaciones” de La Libertad Avanza contra Kicillof.

Si querés parar a Milei, vamos con Fuerza Patria 🇦🇷



El audio y video original fue modificado con IA. Cualquier parecido con la realidad es pura ¿coincidencia? pic.twitter.com/9FLjBlvYWJ — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) August 14, 2025

Recorrida en Trenque Lauquen

En el interior, Diego Videla, primer candidato a senador provincial por la Cuarta Sección, visitó Trenque Lauquen para dialogar sobre “diversas problemáticas” con vecinos y dirigentes. Desde el espacio local destacaron: “Asumimos el compromiso de trabajar todos los días para mejorar la calidad de vida de cada ciudadana y ciudadano”.

Batalla judicial en San Antonio de Areco

La campaña también se libra en los tribunales. Fuerza Patria presentó una medida cautelar para revertir el rechazo de la Junta Electoral bonaerense a la candidatura de Jimena Isernio, de 24 años y siete meses, como primera concejal suplente en San Antonio de Areco.

La Constitución provincial exige 25 años para el cargo, pero la defensa invoca la Ley 14.523, sancionada en 2013, que reduce la edad mínima a 21 años. Aunque la norma está vigente, nunca se implementó por falta del plebiscito requerido.

“No pido un privilegio, pido que se respete el derecho a elegir y ser elegida”, argumentó Isernio. Su abogado, Gregorio Guerrero Iraola, cuestionó el “rigorismo formal” de la Junta y pidió armonizar los criterios con estándares de derechos humanos.

El exintendente Francisco “Paco” Durañona calificó de “vergonzoso” que la provincia no haya concretado la reforma: “Ni siquiera esta reforma pudimos consolidar...”.