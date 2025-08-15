Acerbo: "Es un día para que celebremos quienes creemos en la igualdad de oportunidades"
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, le entregó un minibús a un establecimiento educativo rural del partido de Daireaux. El alcalde Alejandro Acerbo agradeció el apoyo de la Provincia.Municipales15 de agosto de 2025Soledad Castellano
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, le entregó un minibús a un establecimiento educativo rural del partido de Daireaux, que beneficiará a más de 60 alumnos para que puedan asistir a las actividades educativas sin impedimentos, fomentando el arraigo en zonas donde las grandes distancias pueden complicar el desarrollo de la enseñanza.
En concreto, se trata de un vehículo del 2024 que puede trasladar a 17 pasajeros, recibido por el Centro Educativo para la Producción Total N°27, ubicado en el Paraje La Victoria de la localidad de Arboledas. Esta escuela secundaria tiene un plan de estudios de siete años, y cada graduado se recibe con el título de “Técnico en producción agropecuaria con orientación en administración agraria”.
En su discurso, el ministro remarcó: “La provincia crece cuando fortalecemos cada comunidad”. También subrayó que estas políticas públicas son determinantes para “forjar el futuro” y añadió que en este contexto nacional es vital “celebrar los logros, sobre todo en momentos difíciles”.
Asimismo, en aquel espacio se concretó la puesta en funcionamiento de una sala de elaboración de alimentos, con financiamiento del Gobierno provincial. Al respecto, para Javier Rodríguez “el minibús y la sala procesadora combinan educación y producción”.
Por su parte, el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, se mostró agradecido: “Hoy es un día para que celebremos quienes creemos en la igualdad de oportunidades. Es un placer trabajar así con el Ejecutivo de la provincia”.
Para concluir la jornada, Javier Rodríguez sostuvo un encuentro con el presidente de la Sociedad Rural de Daireaux, Guillermo "Matucho" Ginestet, los expresidentes Martín Mendiondo y Enrique Pieres, junto a otros productores. En ese marco, conversaron sobre los desafíos agropecuarios para la región y las posibilidades de futuros trabajos articulados. De dicho encuentro participó el intendente Acerbo.
